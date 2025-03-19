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強烈冷氣團發威今晨各地急凍 台北低溫沒續下探原因曝

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
冷空氣今天到明天清晨強度依然很強，北部、東北部今天白天高溫15至18度左右，桃園往新竹、苗栗一帶雲量減少，陽光露臉，白天高溫會比較有上升的空間，大台北到基隆、宜蘭一帶雲量仍多且厚，白天高溫就比較偏低。記者侯永全／攝影
冷空氣今天到明天清晨強度依然很強，北部、東北部今天白天高溫15至18度左右，桃園往新竹、苗栗一帶雲量減少，陽光露臉，白天高溫會比較有上升的空間，大台北到基隆、宜蘭一帶雲量仍多且厚，白天高溫就比較偏低。記者侯永全／攝影

強烈大陸冷氣團以及輻射冷卻作用影響，今天清晨在竹苗一帶出現了非常低的溫度，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台灣本島最低溫在新竹關西的4.2度，其次是苗栗三灣大河的4.7度，苗栗西湖、公館5.6度，中北部、東北部空曠地區低溫普遍在6至10度之間。

台北站的最低溫12.2度，吳聖宇表示，達到強烈大陸冷氣團的標準，台北站溫度沒有繼續往下的原因，可能跟半夜到清晨雲量再度增多有關。有沒有輻射冷卻作用的幫助，成為是不是有低溫發生的關鍵因素。

冷空氣今天到明天清晨強度依然很強，吳聖宇表示，北部、東北部今天白天高溫大約15至18度，過了桃園往新竹、苗栗一帶雲量減少，陽光露臉，白天高溫會比較有上升空間，大台北到基隆、宜蘭一帶雲量仍多且厚，白天高溫就比較偏低。

吳聖宇表示，花東地區今天的雲層還是很厚，沒有陽光，白天高溫預估17至19度之間。中部地區雲層少，陽光露臉，白天高溫可以上升到19至21度左右，南部看來也有些雲層遮擋陽光的情況，白天高溫21至23度左右。

今晚到明天清晨還是要注意輻射冷卻低溫的發生，吳聖宇表示，中北部、東北部空曠地區仍有6至8度或以下低溫出現的機會，南部及花東空曠地區低溫也只有10至12度左右，中南部的日夜溫差特別明顯。

天氣方面，吳聖宇表示，迎風面的大台北到東半部、還有南部地區雲量都比較偏多而且較厚，東半部以及南部山區仍有些局部小雨或飄雨發生的機會，桃園以南到中部地區陽光有機會露臉，至於山區的降雪大致已經結束，今天看起來繼續出現降雪的機會已經不高，中央山脈稜線以東較高的山頭還有些冰霰發生的可能性。

明天白天之後冷空氣強度會稍微減弱，水氣也會進一步減少，吳聖宇表示，各地大致都是多雲到晴的天氣型態，白天溫度回升幅度較為加大，北部、東北部還有花東地區白天高溫可以來到18至20度左右，中部及南部白天高溫則是可以來到22至24度。

他說，需要特別注意的，仍是晚間到周五清晨的低溫，尤其是中北部、東北部空曠地區在輻射冷卻作用加持的情況下，仍可能有8至10度或以下低溫發生的機會，南部及花東空曠地區低溫也仍會降到11至13度左右，日夜溫差相當明顯。

周五到周末冷空氣持續減弱，吳聖宇表示，白天高溫會一天比一天回升，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到23至25度或以上，中部、南部高溫則是會逐漸回升到26至28度或以上，白天開始變得比較溫暖，但是夜晚清晨低溫仍然有偏低機會，到周末還是要留意輻射冷卻作用可能造成的局部低溫，中北部、東北部空曠地區仍可能有10至12度低溫出現的機會，日夜溫差持續明顯。天氣方面則是相當穩定，各地維持多雲到晴。

溫暖而穩定的天氣，預估可以持續到下周三，他表示，下周四將有新一波鋒面通過，到時中部以北、東北部、東部的天氣將再度出現變化，降雨機會提高，鋒面過後溫度也將再度下降轉涼，不過因為預報的時間還很久遠，影響的程度還有待觀察。

他說，展望到3月底、4月初這段時間，可能陸續還會有鋒面系統影響台灣的機會，天氣有比較不穩定的趨勢，溫度也可能是起伏變化會比較大的型態，下周之後的預報資料才會比較清楚，值得持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫

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