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影／合歡山飄3月雪持續下 積雪已逾11.5公分

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，昨晚至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分。圖／林保署南投分署提供
合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，昨晚至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分。圖／林保署南投分署提供

受強烈大陸冷氣團及華南水氣東移影響，合歡山昨凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分，公路局派出鏟雪車來回清除道路積雪，公告台14線鳶峰24K至大禹嶺41.5K車輛限加掛雪鏈通行。

中央氣象署今持續發布低溫特報，雖預估今天水氣逐漸減少，但全國各地仍可能有局部短暫雨；若溫度與水氣條件配合，中南部及東部、東南部3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，提醒上山應留意霧淞、路面結冰及道路溼滑等狀況。

林業保育署南投分署也表示，合歡山地區昨凌晨降至零下低溫，松雪樓、武嶺及昆陽等地開始飄雪，松雪樓一帶昨晨積雪約6公分，昨晚至今天清晨仍持續有在下雪，目前松雪樓附近溫度在-0.7～-1度間，積雪累積厚度更已達11.5公分。

由於，合歡山區持續降雪，公路局考量用路安全，台8線及台14甲線部分路段昨晚預警性封閉，經今晨派員並出動鏟雪車清雪，目前已恢復通行，但公告台8線大禹嶺109K~110K及台14甲線鳶峰24K至大禹嶺41.5K，限加掛雪鍊通行。

公路局表示，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往，若需上山務必備妥車輛雪鍊，及個人裝備做好保暖，並關注氣象預報及道路交通資訊，可隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板(CMS)所顯示之交通管制及訊息。

此外，上山民眾也可利用公路局省道即時路況系統或手機下載「幸福公路APP」，或撥打該分局04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035，查詢最新路況。

合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，昨晚至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分。圖／林保署南投分署提供
合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，昨晚至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分。圖／林保署南投分署提供
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合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，昨晚至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分。圖／林保署南投分署提供
合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，昨晚至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分。圖／林保署南投分署提供
合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，昨晚至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分。圖／林保署南投分署提供
低溫及水氣持續，合歡山從18日至今天清晨持續降雪，道路積了厚厚的雪，公路局出動鏟雪車來回清雪，並公告車輛上山須加掛雪鍊。圖／公路局提供
低溫及水氣持續，合歡山從18日至今天清晨持續降雪，道路積了厚厚的雪，公路局出動鏟雪車來回清雪，並公告車輛上山須加掛雪鍊。圖／公路局提供
合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，昨晚至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分。圖／林保署南投分署提供
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低溫及水氣持續，合歡山從18日至今天清晨持續降雪，道路積了厚厚的雪，公路局出動鏟雪車來回清雪，並公告車輛上山須加掛雪鍊。圖／公路局提供
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合歡山18日凌晨起飄三月雪，且因低溫及水氣持續，昨晚至今晨仍斷續降雪，當地積雪已厚逾11.5公分。圖／林保署南投分署提供
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合歡山 降雪

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