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「子宮比椰子大」裝滿鐵盆！台大名醫驚險接生 兩度劃刀才看見小孩

聯合新聞網／ 綜合報導
施景中分享為腺肌症孕婦接生的驚險過程。示意圖／ingimage
施景中分享為腺肌症孕婦接生的驚險過程。示意圖／ingimage

台大醫院婦產科名醫施景中日前在臉書分享，他替一名患有子宮腺肌症的孕婦接生，過程相當驚險，由於患有腺肌症的子宮「比椰子大上許多」，腹中的嬰兒在第二次劃刀後才順利出生。

施景中表示，該名孕婦為高齡產婦，由於患有子宮腺肌症，怕產中子宮破裂必須剖腹，打開子宮後發現如「壁癌」般的巨大腺肌症，前壁足足大概有10公分厚，雖然產程已用超音波定位，但劃刀後仍舊找不到小孩，直至劃刀第二次才將小孩順利生出。

除了腺肌症外，該名婦女又被發現有合併植入性胎盤，因為整個骨盆腔沾黏，導致連能有效止住產後大出血的「王蟲縫合法」也無法使用。

施景中透露，孩子生出後將子宮切除，婦人的血壓才回穩，而拿出的子宮「比椰子還要大上許多，裝滿了一個大鐵盆」。他也透露，這場手術光是麻醉科團隊就出動了快7、8個人，在大家合力下才將手術完成，而病人的血量還將地上淹成一片血泊，讓他的鞋子也頓時沾滿了鮮血。

施景中日前在臉書建議，患有腺肌症或子宮肌瘤的婦女，若預備懷孕，非得切除腺肌症或子宮肌瘤，可用傳統開腹手術，才能做最穩當的子宮縫合。無論如何，患有這類病症的婦女懷孕時，還是必須要剖腹生產，避免產中子宮破裂的風險。

而「王蟲縫合法」為施景中自創，證實能有效止住孕婦在產後大出血，尤以死亡率極高的植入性胎盤，這樣做能保留子宮的生育功能。在操作上，由於技術門檻低，操刀的醫師只要會打結就行，已獲醫界採用。

該文至截稿為止，已逾1.6萬名網友按讚，大家紛紛驚呼，有腺肌症的婦女還能平安生產，「真的好讚！辛苦醫護和媽媽了」，有人也覺得整個產程十分驚險，聽起來真的好可怕，「感覺根本外傷重症中心真實上演」，也希望施景中醫師能好好休息，「台灣有你是台灣的福氣」。

子宮 子宮肌瘤 孕婦 懷孕 施景中

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