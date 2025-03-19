暖心！捷運熱心男童主動扶陌生婆婆下車 同行父︰爸爸以你為榮

熱心助人，由小培養！台灣1名人父拍攝兒子乘搭捷運期間，主動幫手攙扶陌生婆婆下車，父親將影片上載至社交平台，大讚兒子主動幫助其他人，「真的很棒」、「爸爸以你為榮，愛你」。

網友同樣激讚「好孩子好父母，真的很暖心」、「弟弟很棒，爸爸也教的好」、「暖男，優秀的孩子」。

男童攙扶陌生婆婆下車 父親大讚

該名人父在Threads上載相關影片，可見其兒子身型比較結實健壯，當車門即將開啟時，男童用右手放在陌生婆婆背部，等到開門時，男童與婆婆走到車門位置，右手攙扶陌生婆婆下車，同時抓住婆婆風褸，以防若有意外發生，可以立即扶穩對方。父親在片中向兒子豎起拇指，大讚對方熱心助人行為，男童投以微笑。

人父在文中表示，經常提醒兒子幫助別人，大讚兒子「這次我還沒叫你去做，你卻主動的去扶老奶奶下車」、「爸爸，以你為榮，愛你」。

網友︰好乖的弟弟，父母教育得好

大量網友留言指「這麼棒的弟弟，一定有個更棒的家長」、「你兒子很懂事，很棒」、「好乖的弟弟，父母教育得好」、「有這種兒子勝過家財萬貫，恭喜你們了」。

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文章授權轉載自《香港01》