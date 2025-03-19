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家寧透過律師發聲明 林氏璧曝5重點：壞人都讓媽媽當

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
Youtuber家寧。聯合報系資料照
Youtuber家寧。聯合報系資料照

YouTuber「Andy老師」日前爆料他與前女友張家寧分手後一無所有，失去「眾量級」頻道，且遭張家人切割。張家寧昨天透過律師發聲明澄清，對此，網紅林氏璧在臉書表示，現在演到：家寧透過律師發聲明切割媽媽。

針對張家寧的聲明，林氏璧畫重點：

1、我和Andy老師都僅按月領取相同薪資及獎金。

2、我曾數度和淑惠表示希望看帳，我告訴你，我也看不到帳。

3、我理解 Andy老師未獲得應有之報酬，也贊同相關收益應公平分配。

4、事發以來我很煎熬。會盡速拍片親自說明。

5、『秘月期 POPOO』未來將以個人名義成立公司或工作室，不給我媽管了。

林氏璧表示，他不知道大眾相信多少，但似乎是一招好棋。家寧還要在這條路上繼續混下去的話，形象和人設很重要。壞人都讓張媽媽曾淑惠當，自己也變成受害人的角色，可以挽救一些形象。不過，社會大眾和廠商是否埋單，又是另一回事了。

他說，他建議張家寧可以找ANDY拍片，然後請對方幫忙剪輯，這樣出片速度快品質高，來個大和解。不然靠自己不知道要拍到什麼時候才能出片，品質也堪慮。

其他網友表示，「我只知道創辦人創到變成領薪水這是那招」、「夠瞎！這是什麼鬼話，所以身上的行頭是⋯⋯」、「這聲明太爛了，如果是這樣，當初為何悶不吭聲跟著張媽媽一起踢走Andy老師。如果對方都沒公開說，是不是就當作沒這回事」、「未獲應有報酬⋯然後看她ig上的生活是？」、「這聲明需要寫那麼多天」、「智力測驗全民公測」、「第一點就不能相信啦」。

YouTuber張家寧透過律師發表聲明。圖／取自「理鴻法律事務所 KAL Attorneys at Law」臉書粉專
YouTuber張家寧透過律師發表聲明。圖／取自「理鴻法律事務所 KAL Attorneys at Law」臉書粉專

Andy 家寧 林氏璧

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