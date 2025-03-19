張家寧聲明 林智群翻譯白話：切割刀法、受虐兒戰法

針對YouTuber「Andy老師」日前爆料YouTube頻道「眾量級CROWD」遭前女友張家寧一家人整碗捧走，張家寧昨天透過「理鴻法律事務所」發表4點聲明，引起討論。律師林智群也在個人臉書發表看法，他說，張家寧最新聲明，就是跟張媽媽曾淑惠和群海娛樂公司切割。

林智群解讀該則聲明，「壞事都是張媽媽／群海做的，我也是領月薪的，窩（我）什麼都不知道！我也曾經要求提供財務資料，媽媽很壞都不給，我現在也考慮要告群海娛樂公司。我現在要拍片、開公司，請大家多多支持」。

林智群表示，如果要裝受虐兒，麻煩拿出金流，證明自己每個月也是領5萬5000元。另外，提出跟媽媽間對話紀錄，證明自己多次向媽媽要求看帳，被媽媽拒絕或推拖。「另外請解釋，為什麼她要站在媽媽那邊幫忙解任Andy的董事職務？」這是切割刀法、受虐兒戰法，「這次總算有律師願意具名，給過」。

●張家寧聲明全文：

謹代本所當事人張家寧女士聲明如下：

「一、YouTube頻道『眾量級CROWD』（下稱『眾量級頻道』）為本人與王崇睿先生（Andy老師）於2016年共同創立，因頻道業務與日俱增，為了專注於內容創作，二人於2018年時與曾淑惠女士共同成立『群海娛樂股份有限公司』（下稱『群海公司』），並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及 Andy 老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

二、本人與Andy老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於Andy老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

三、由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明，絕不逃避。

四、對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教，本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期POPOO』YouTube頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益，皆與群海公司無涉，謹併予說明。」

謹代聲明如上。

理鴻法律事務所

郭柏鴻律師

李牧宸律師