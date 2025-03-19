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新竹關西4.2度、苗栗大河4.7度 鄭明典：輻射冷卻低溫很明顯
根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫出現在新竹縣關西工作站測站，今天凌晨0時51分的4.2度，其次是苗栗縣大河測站4.7度、苗栗縣苗栗農改測站5.6度。
前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，最低溫出現在半夜；輻射冷卻低溫受風速影響，些微起風就可能產生垂直混合，地面低溫便會改變。苗栗和新竹靠山區的平地，輻射冷卻低溫很明顯。
強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天北部及東北部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。
橙色燈號（非常寒冷）：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣有10度以下氣溫發生的機率。
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