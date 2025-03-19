強烈冷氣團達標 吳德榮：明晨仍恐探4度低溫 下周熱如夏

今晨平地最低溫前3名為新竹關西4.2度、苗栗三灣4.7度、新北石碇5.9度；中央氣象署發布低溫特報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，台北南港、文山區降至7.9度，台北測站昨夜、今晨兩度降至12.3度，觸及強烈大陸冷氣團標準。各地區平地最低溫約6至12度。

吳德榮說，今晨台灣上空仍有中層雲，正消散、東移中。今、明兩天受強烈大陸冷氣團影響；今天西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨，南部山區飄雨機率逐漸降低；明天各地晴時多雲，僅花東偶有零星少量降雨的機率。

氣溫方面，他說，今明兩天白天在陽光下不覺冷，因輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，部分地區明晨仍將出現4度左右的最低氣溫。尤其連續多天的日夜氣溫有劇烈變化，年長者及心血管疾病患者應特別注意調適。今天北部6至20度、中部8至22度、南部12至24度、東部9至21度。

吳德榮表示，周五白天起至下周三各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，日夜溫差大。周五至周日、逐日清晨部分平地仍有10度以下的輻射低溫；周日起至下周三各地區白天高溫回到30度以上，溫暖如夏、易起霧的天氣，但清晨氣溫偏低，日夜溫差甚至達15度之多。

他說，大約下周四或下周五下一波鋒面南下，歐洲模式模擬在下周四、美國模式模擬則下周五；3月最後一波鋒後的冷空氣也都在調整中，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。