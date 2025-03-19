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凍番薯！新竹關西4.2度 明晨前仍寒冷 高山有降雪機會

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凍番薯！ 新竹關西4.2度 明晨前仍寒冷 高山有降雪機會

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部、東北部及東部天氣寒冷，其他各地早晚亦寒冷，中南部日夜溫差較大。記者林伯東／攝影
今天北部、東北部及東部天氣寒冷，其他各地早晚亦寒冷，中南部日夜溫差較大。記者林伯東／攝影

強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今天北部及東北部地區有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

根據中央氣象署觀測資料顯示，今天平地最低溫出現在新竹縣關西工作站測站4.2度，其次是苗栗縣大河測站4.7度、苗栗縣苗栗農改測站5.6度。

橙色燈號（非常寒冷）：新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，今天北部、東北部及東部天氣寒冷，其他各地早晚亦寒冷，中南部日夜溫差較大，應適時注意保暖；中部以北及東北部低溫僅10至11度，其他地區13至15度，其中雲林以北地區及宜蘭、南投有局部10度左右或以下氣溫發生的機率；高溫方面北部及東北部約15至18度，花、東約17至19度，中南部地區約21、22度，至於離島澎湖全天16至19度，金門12至18度，馬祖9至12度。

今天水氣逐漸減少，但基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，大台北地區及中南部山區則有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；若溫度與水氣條件配合，中南部及東部、東南部3000公尺以上高山仍有零星降雪機率，因高山氣溫偏低，前往山區應留意霧淞、路面結冰及道路溼滑等狀況。

明天清晨強烈大陸冷氣團或寒流及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，白天起強烈大陸冷氣團或寒流逐漸減弱，氣溫逐漸回升，周五、周六受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低；明天至周六環境持續轉乾，各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周日至下周二各地大多為晴到多雲，早晚仍稍涼，西半部日夜溫差大。

下周三、下周四台灣環境偏東南風至偏南風，各地大多為晴到多雲；白天暖陽舒適，早晚稍涼，下周四東南部地區有零星短暫陣雨；下周五水氣增加，各地早晚稍涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

今晨溫度分布情況。圖／中央氣象署提供
今晨溫度分布情況。圖／中央氣象署提供

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