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健康你我他／日日更新展生命力 摯友分享生活紀錄

聯合報／ 文／周麗蘭（台東太麻）
好友拿植物當早安圖主角。圖／周麗蘭提供
好友拿植物當早安圖主角。圖／周麗蘭提供

「開心不易老，健康無價寶。」得從早安圖開始，自製早安圖一定是我的運動身心所得。我和大學室友組成的迷你群組，最先自製早安圖的是A，她的早安圖主角大多是植物，玫瑰、杜鵑、櫻花、阿勃勒、油菜花等都曾入鏡，公園裡的植栽、圍牆上探頭的枝葉、長巷中的盆花等無一不是她取材的對象，日日更新且精彩無比。

她巧手特寫的單一花朵總是色彩斑斕、姿態萬千，或巧妝，或素雅，每天招手問安。若是花兒成片怒放，像花毯花瀑舒展，像彩色煙雨盈滿天地間，又像數不盡的雀鳥竊竊私語中。

哪怕秋冬水邊的芒草或蕭條的枯枝，都能展現冷冽靜謐的美好。晴空中漂浮的雲朵，好似探看著油菜花田裡無限生機，耕耘機旁飛上飛下的黃嘴八哥，傳遞著熱烈的生命力。A總謙稱自己的早安圖是隨手所得，平凡無奇，我卻佩服她細緻的觀察和溫柔的心意。

室友B喜愛旅遊，不管她身在何處，一定透過早安圖分享她的遊蹤，從不間斷。無論是優美教堂、岸偉城堡，或是灩斂湖水、神祕極光等，都令我悠然神往。

至於我自己，也將粉橘的芒果花穗、雪白的蘿蔔、紅豔的洛神葵、翠綠的芥菜青花筍等作為早安圖的模特兒。在記錄作物茁長的同時，也分享我在田間耕作的欣喜。

早安圖是我和摯友珍貴的生活紀錄，一天都不會少。

室友 極光 菜花

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