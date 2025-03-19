防諾羅病毒 醫師：上公廁別滑手機

腹瀉就診人數雖然連續3周下降，上周逾21萬人次就診仍寫下5年同期新高。消化內科醫師方冠傑指出，近日受到天氣變冷影響，感染諾羅病毒的患者增加，且多為青壯年，研判因為青壯年經常外出活動、外食，增加感染風險，特別提醒上公廁時，注意不要滑手機，降低感染機會。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內上周腹瀉門急診就診21萬1200多人次，比前一周25萬8800多人次下降18%，但還是近五年同期最高。另全國近四周共接獲242起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件152起，其中檢出諾羅病毒就高達150件。

方冠傑指出，一名30多歲男子感染諾羅病毒，嘔吐、腹瀉不止，並且發燒，該個案就醫時血壓收縮壓僅90毫米汞柱，較正常值約120至130毫米汞柱低，可能是不斷嘔吐、腹瀉引起脫水所致，若未及時就醫，低血壓容易引發頭暈、摔倒等狀況。

方冠傑表示，諾羅病毒經由接觸傳染，近期患者增加，症狀多有發燒、嘔吐、腹瀉等，但若不斷嘔吐、腹瀉，可能出現心跳加速、冒冷汗、脫水等情形，應盡速就醫。

諾羅病毒潛伏期約10至50小時，李佳琳說，病程約1至10天不等，取決於所感染病原種類及個人免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。民眾如廁後、進食或準備食物前，應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製菜餚及食物貯存要注意食品衛生，生熟食分開處理，避免生食生飲，食物徹底煮熟後再食用，尤其是蚵、貝類等帶殼水產。

方冠傑說，感染諾羅病毒的民眾容易在公共廁所的門把、水龍頭，或馬桶坐墊、沖水手把等處殘留病毒，如果此時手沾到病毒又滑手機，容易在手機上殘留病毒，之後手再接觸其他物品或吃東西，將增加感染風險。

方冠傑提醒，上公共廁所時，應做到「少接觸、快離開」。上公共廁所可以使用坐墊紙，或用廁所內設有的消毒液擦拭坐墊，以確保清除上一個人使用後留下的尿漬、糞便等，但切記不要使用手機，因諾羅病毒無法用酒精殺死，提醒上完廁所後，一定要用肥皂洗手，並盡量選用不用接觸的沖水馬桶、水龍頭等，以降低感染風險。