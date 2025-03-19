C肝治癒率近99% 逾45歲可免費篩檢1次

肝病是國病，跟慢性B、C型肝炎有關，一旦肝臟反覆發炎，易導致肝硬化及肝癌。台灣今年目標消除C肝，國健署統計，去年已找出國內9成C肝患者，其中98%接受治療，治癒率近99%。不過，目前仍有逾8萬餘名C肝抗體陽性者尚未接受進一步檢驗，國健署呼籲，C肝抗體陽性者應積極進一步檢查。

高雄長庚醫院胃腸肝膽科系顧問級主治醫師盧勝男表示，C肝檢驗分成抗體及病毒核酸，抗體陽性代表曾經感染，即使治癒仍需接受肝癌篩檢。雖然C肝治癒後測不到病毒，但肝臟已受到病毒傷害，仍有肝硬化與肝癌風險，應持續定期追蹤。

根據統計，106年至113年健保口服C肝新藥（DAA）使用人數，共有17萬1939人，經過衛教宣導，C肝診斷率及治療率都有9成以上。

國健署署長吳昭軍指出，截至去年9月30日止，C肝診斷率為90.2%，治癒率近99%，已達世界衛生組織（WHO）的金牌標準「診斷率90%、治療率80%」。他呼籲，目前尚有8萬餘檢驗陽性但未檢驗病毒量者，應趕快接受檢查，避免慢性發炎而不自知。

國健署從109年9月28日起，放寬B、C型肝炎篩檢，補助年齡為45至79歲民眾（原住民提早至40歲），終身一次。吳昭軍強調，全國C肝檢查人數已由85萬人攀升至現在逾700萬人，除了民眾健康意識提升，政府也不斷優化篩檢政策。

國健署也「主動出擊」揪出潛在者，透過雲端藥歷B、C肝專區，醫師看診時，系統會即時跳出提示訊息，激勵醫療院所積極追蹤民眾，安排未篩者篩檢以及轉介就醫。另外，針對HIV匿篩者、戒毒者、偏鄉離島居民提供免費快篩，檢測陽性就銜接後續醫療。

肝病是健康大敵，慢性B、C型肝炎患者近20%會發生肝硬化；肝癌患者有8成來自B、C型肝炎。除了篩檢找出潛在陽性者，以及進一步診斷治療外，民眾也要注意個人衛生，C型肝炎為血液接觸途徑，穿耳洞、刺青、共用針頭或牙刷、不安全之性行為等，都可能感染病毒。