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全台急凍 罕見3月雪 果農憂寒害　

聯合報／ 記者曾增勳徐白櫻游振昇賴香珊／連線報導
福壽山農場昨下雪，雪白美景令人驚艷。農場表示，果樹正值長新葉期間，若凍傷，恐影響結果。圖／福壽山農場提供
福壽山農場昨下雪，雪白美景令人驚艷。農場表示，果樹正值長新葉期間，若凍傷，恐影響結果。圖／福壽山農場提供

強烈大陸冷氣團影響，桃園拉拉山區、上巴陵部落上方，中台灣合歡山區、武陵農場、福壽山農場，還有台東嘉明湖山區都下雪了。遊客驚喜賞三月雪景，但復興區水蜜桃與中部山區桃樹、李樹正在開花，農民擔心下雪會凍壞收成。

全台急凍，合歡山前天凌晨起下雪，直到昨清晨仍斷續降雪，積水厚達6至10公分，推估是近年最大的三月雪；公路局表示，台14甲線、台8線部分路段，昨晚6時起預警性封閉，今晨7時視天候與路況，決定開放或限加掛雪鍊通行。

拉拉山遊客中心屋頂、階梯與步道，都被白雪覆蓋，大地宛如蓋上白色薄毯；遊客驚喜在雪地寫字，記錄難得的三月雪。臉書社群「臺灣追雪團」團長江文正初估武嶺積雪最深10公分，他在現場堆鹹蛋超人造型的大雪人，相當有趣。嘉明湖山區山屋外也是白茫茫一片。

下雪美景，但果農寒害影響收成。桃園市復興區長蘇佐璽說，昨晨復興山區氣溫最冷攝氏5度以下，農友要防止農作物寒害。

嶺鎮度假農場老闆陳泳全說，過去10多年未見三月雪，雖會吸引遊客，但正逢水蜜桃開花，擔心影響水蜜桃收成，若冷氣團持續，估計水蜜桃收成減少一半。

福壽山農場表示，這場雪來得晚，正是果樹長新葉期間，果樹、花朵都覆蓋一層雪，果樹若凍傷，恐影響結果。台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉說，梨山桃樹、李樹正在開花，一發現下雪，立刻請工人幫桃、李花套袋，避免寒害。

合歡山武嶺是全台公路最高點，追雪、觀星、看日出常吸引遊客，每次下雪都吸引遊客，甚至夜衝上山。南投警方統計，去年10月至今年2月，台14線及台14甲線共發生284起交通事故，肇事原因分別為不當駕駛、未注意車前狀態及恍神分心，呼籲當心。

冷氣團 寒害 水蜜桃

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