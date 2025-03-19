97%露營場在水汙管制區 僅7%合法

為規範位在水汙染管制區內的露營場，環境部規定露營場須收集處理廁所及生活雜排汙水，違者最高罰三百萬元。環團指出，全台有百分之九十七點六的露營場位於水汙染管制區，合法比率僅百分之七點三，呼籲露營場應落實汙水處理及合法化。

環境部表示，露營場經營者也有企業社會責任，依各露營場場域及服務量能設汙水處理設施，提供永續露營環境，地方環保機關也仍持續配合觀光主管機關，以輔導合法化為主，非處分為目的，循序漸進管理。

交通部觀光署統計，全國總計一九○六處露營場，其中位於水汙染管制區約一八六一處，合法者僅一三七處。

立委陳昭姿說，露營場汙水量相當於小型社區的日常汙水排放量，且多設於水質相對乾淨的河川附近，若汙水未經處理就排放，將使水源區水體水質劣化或優養化，甚至影響下游水庫水質。

環境部去年初修正「禁止足使水汙染行為」，規範水汙染管制區內露營場應收集汙水，並設置汙水處理設施，處理後排放水質從今年三月起應符合放流水標準，然而實際合法比率卻相當低。

陳昭姿說，據觀光署資料，各縣市違法露營場以南投縣和苗栗縣最多，均超過四百家，其次依序為新竹縣、桃園市和台中市，也都有超過一百家違法露營場，她要求農業部、環境部和觀光署提供各縣市清查資料每季列管並公布。

此外，鳥嘴潭人工湖上游未畫設自來水水質水量保護區，引發爭議。台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，政府斥資二一九億元打造鳥嘴潭人工湖，湖區有效蓄水量達一二四一點九六萬公噸，提供北彰化和南投草屯公共給水，但鳥嘴潭附近的草屯垃圾場仍堆積許多垃圾打包的太空包，久置恐有破裂汙染鳥嘴潭水質的可能，要求經濟部比照湖山水庫將清水溪及庫區，盡速將鳥嘴潭人工湖鄰近範圍、取水口以上區域的烏溪集水區畫設成為自來水水質水量保護區。