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焚化爐納促參獎勵 環團：倒行逆施

聯合報／ 記者李柏澔江良誠黃羿馨朱冠諭／連線報導
多個環保團體昨前往行政院前，要求停止焚化爐適用促參法各項獎勵及免稅，並主張應將資源用在垃圾減量及循環利用上。記者曾原信／攝影
多個環保團體昨前往行政院前，要求停止焚化爐適用促參法各項獎勵及免稅，並主張應將資源用在垃圾減量及循環利用上。記者曾原信／攝影

為鼓勵興建焚化爐環境部允許焚化爐業者適用促參法享有五年免稅及獎勵補貼。環團表示，促參法讓原本就是寡占的焚化爐業者享五年高達上億元的免稅，業者受惠金額遠高於政府每年用於推動源頭減量的經費，呼籲促參法獎勵範圍應排除焚化爐業者。

環境部表示，即使再努力推動源頭減量與資源回收，最終還是會有垃圾需要處理，地方還是必須要有自主性的垃圾處理設施。

監督施政聯盟執行長暨爭好氣聯盟發起人許心欣表示，焚化爐與掩埋場對環境生態帶來的汙染及其他影響，按環境法理應該加徵費或稅，一方面可藉此抑制廢棄物焚化量，進而減輕焚化毒渣亂竄問題，但環境部不訂法條課費稅，卻容許焚化與掩埋設施得享促參減稅與補貼優惠，這不只是倒行逆施，還是政策圖利。

自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡指出，近年全台掩埋空間已所剩無幾，焚化爐則面臨愈來愈多事業廢棄物的搶進，因此焚化與掩埋的處理費用皆持續上漲，若還適用促參法獎勵，等同讓有意投入源頭減量、採用循環包裝容器、綠色採購模式的業者面臨不公平競爭，更與二○五○淨零戰略中的「資源循環零廢棄」背道而馳。

荒野保護協會專員黃嘉瑩表示，焚化爐營運前五年免徵營利事業所得稅，單此項優惠即可能造成國庫上億元的稅收損失，加上焚化爐業者已因垃圾處理費高漲而獲取暴利，政府實無必要再用稅金補貼。

南投縣環保局長李易書說，焚化爐興建費用四、五十億元，若靠縣府自己蓋，除了財政負擔，難引進最新處理技術及後續管理營運，政府和民間配合，才能有效解決垃圾問題。台灣近廿年興建的焚化爐，都是以促參法鼓勵民間參與。

桃園市環保局表示，興建新式大型汙染防制設施動輒數十億，以促參方式進行，可以減輕公部門人力、財政負擔；若由公部門興建，並非不可行，相關預算須分年編列逐步辦理，各機關會選擇最有利的方式。

焚化爐 環保局長 環境部

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