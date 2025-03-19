焚化爐納促參獎勵 環團：倒行逆施

為鼓勵興建焚化爐，環境部允許焚化爐業者適用促參法享有五年免稅及獎勵補貼。環團表示，促參法讓原本就是寡占的焚化爐業者享五年高達上億元的免稅，業者受惠金額遠高於政府每年用於推動源頭減量的經費，呼籲促參法獎勵範圍應排除焚化爐業者。

環境部表示，即使再努力推動源頭減量與資源回收，最終還是會有垃圾需要處理，地方還是必須要有自主性的垃圾處理設施。

監督施政聯盟執行長暨爭好氣聯盟發起人許心欣表示，焚化爐與掩埋場對環境生態帶來的汙染及其他影響，按環境法理應該加徵費或稅，一方面可藉此抑制廢棄物焚化量，進而減輕焚化毒渣亂竄問題，但環境部不訂法條課費稅，卻容許焚化與掩埋設施得享促參減稅與補貼優惠，這不只是倒行逆施，還是政策圖利。

自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡指出，近年全台掩埋空間已所剩無幾，焚化爐則面臨愈來愈多事業廢棄物的搶進，因此焚化與掩埋的處理費用皆持續上漲，若還適用促參法獎勵，等同讓有意投入源頭減量、採用循環包裝容器、綠色採購模式的業者面臨不公平競爭，更與二○五○淨零戰略中的「資源循環零廢棄」背道而馳。

荒野保護協會專員黃嘉瑩表示，焚化爐營運前五年免徵營利事業所得稅，單此項優惠即可能造成國庫上億元的稅收損失，加上焚化爐業者已因垃圾處理費高漲而獲取暴利，政府實無必要再用稅金補貼。

南投縣環保局長李易書說，焚化爐興建費用四、五十億元，若靠縣府自己蓋，除了財政負擔，難引進最新處理技術及後續管理營運，政府和民間配合，才能有效解決垃圾問題。台灣近廿年興建的焚化爐，都是以促參法鼓勵民間參與。

桃園市環保局表示，興建新式大型汙染防制設施動輒數十億，以促參方式進行，可以減輕公部門人力、財政負擔；若由公部門興建，並非不可行，相關預算須分年編列逐步辦理，各機關會選擇最有利的方式。