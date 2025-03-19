台鐵爭考成甲等 交部要討論

台鐵公司化甫滿一周年，近期向交通部提報，希望向國家發展委員會爭取公司考成列甲等。不過交通部直言，台鐵公司掛牌首年虧損一三七點九億元，創史上新高，去年行車事故破千件，比公司化還多了二三二件，且大多是人為事故，將開會討論台鐵主張是否合理。

對此，台鐵企業工會秘書吳長智說，台鐵卅年票價凍漲，最大虧損都是配合政府政策所產生的，如今卻要以公司化首年虧損創新高理由，將台鐵考成列乙等，這樣對公司及員工都不公平。

行政院國發會每年都會針對國營事業進行工作考成，以交通部主管的國營事業為例，總計有中華郵政、台鐵公司、台灣港務公司、桃園國際機場公司等四個國營事業，若拿甲等，最多可核發二個月的考核獎金，再加上績效獎金，最多可領四點四個月的年終。

據了解，台鐵公司化首年虧損達一三七點九億元，創史上新高，但台鐵主張，去年受到○四○三花蓮地震影響，導致營運收入不理想，且因票價還未調漲，有些租金收入宜給鐵道局當償債基金，但若扣除公司背負的政策虧損近二百億元，台鐵實際上是有賺錢，因此向交通部提出要求，盼爭取公司考成列甲等。

台鐵表示，交通部正在辦理初核作業，本公司將配合交通部作業所需辦理後續事宜。

不過交通部表示，根據統計，台鐵去年的行車事故一○○九件，是廿三年來首次突破千件，若與公司化前一年相比，多了二三二件，甚至還頻傳出軌，且大多是人為事故，其中就有兩起出軌事件正由運安會調查中，包含去年六月間，一列新自強號在花蓮路段撞及軌道上土石流，造成九人受傷。近期還頻頻發生EMU三○○○新自強檢修時，因人為疏失，導致列車撞上止衝擋的意外。

交通部直言，就算交通部認定台鐵考成可列甲等，國發會也不見得買單，一定會被扣分。近期將開會討論，針對台鐵的考成及績效表現主張是否合理。

吳長智坦言，頻繁出現事故確實要檢討，但政府一直在施壓台鐵要配合政策，包含增加列車營運密度，導致車輛保養時間愈來愈少，出包機率變大，再加上設備經費沒到位，台鐵就算想改變也有心無力。若被打乙等，等於交通部政策錯誤，交通部也需要檢討。

台鐵產業工會表示，拿政策虧損批評基層，對員工很不公平，不排除上街抗議。