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越南進口辣椒粉 檢出蘇丹紅

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部食藥署公布最新邊境查驗結果，來自東南亞國家七項不合格品項，包括，印尼「脆皮花生」、「日月蛤」、「香蕉片」，以及越南「蘆筍」、「辣椒粉」、「海鮮味麵」等，其中「辣椒粉」驗出蘇丹色素，不符規定，七五○○公斤產品均需退運或銷毀。

來自越南的「海鮮泡麵」深受眾多移工的喜愛，但這批「海鮮味麵（MI HAI SAN CAY）」，品牌名為「VIFON」，配料包驗出我國不准使用的「環氧乙烷」，此化學物質為一級致癌物，進口產品不得檢出，總計七五六公斤全遭退運或銷毀。

此外，一批越南「辣椒粉」則檢驗出蘇丹色素，產品多達七五○○公斤，食藥署副署長林金富表示，蘇丹紅深具毒性，且為能致癌物質，近半年內從越南輸入的辣椒粉，僅此一批驗到蘇丹色素。

食藥署統計，近半年越南辣椒粉報驗批數六批，檢驗不合格批數二批，不合格率百分之卅三點三，除了這批含有蘇丹色素的產品，另有一批則因農藥殘留，不符規定。

林金富說，今年二月廿七日起至明年二月廿六日，越南報驗辣椒粉均需接受邊境監視查驗，「全數均得檢驗蘇丹色素，合格後才可輸入。」

一批印尼輸入的脆皮花生則被檢出黃麴毒素超標，需在邊境銷毀或退運。

食藥署統計，近半年受理印尼報驗調製花生產品批數一二二批，其中五批檢驗不合格，不合格率百分之四點一。為此從今年三月十八日起至四月十七日止，為期一個月，印尼報驗的調製花生均需加強抽批查驗，抽驗比率為百分廿至百分五十。

蘇丹紅 越南 辣椒粉

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