個別醫院總額 台北區不計22項目

今年第二季起「個別醫院總額」上路，嚴格限制各院服務量。為提高大型醫院收治急重症患者意願，健保署與醫界討論後擬出急性心肌梗塞、加護病房診療費等廿二個保障項目，不納入總額，且一點一元，希望有助分級醫療。

亞東醫院醫療事務室主任、陽明交大醫務管理研究所兼任教授洪芳明表示，健保署邀請醫學中心、區域醫院及地區醫院等代表開會協商，討論後訂出廿二項保障項目，交由健保署台北業務組定案公告。

廿二個保障項目中，多為急重症治療項目，例如，生產案件、精神科住院案件、呼吸照護中心及呼吸照護病房、自發性急性腦血管疾病、早產兒治療、一歲以下呼吸疾病、急性心肌梗塞、主動脈剝離、加護病房基本診療費（七至十四天）、門診化療及放療注射、門診急診檢傷分類一級。

另含使用葉克膜費用、使用主動脈氣球幫浦、地區醫院急性後期整合照護、門診手術、地區醫院慢箋開立、心臟瓣膜手術及特定特材、插入或置換永久性節律器手術及特定特材、主動脈瘤及急性心肌炎及末期心臟衰竭之處置或手術及特定醫材、內視鏡射頻消融數之處置及特材、心肺復甦術、重大創傷。

洪芳明表示，大型醫院執行上述醫療時，不納入個別總額中，也就是與申報點數脫鉤，保障給付。再者，可以提高醫院收治急重症個案的意願，不再執著於症狀較輕的門診患者人數。

新制即將實施，台北區各大醫院紛紛應變措施，新光醫院副院長洪子仁預估，如果今年第二季健保服務量超過去年第二季的百分之七，屆時多出來的部分均需歸零，等於多做多賠，因此，醫院必須謹慎精算每一季的醫療服務量。

健保資料顯示，與去年一月相比，今年一月台北區各家醫學中心醫療服務量平均跌幅百分之六至八，三總跌幅百分之十、亞東及萬芳均跌百分之八，沒有一家成長。洪芳明推估，此現象應與今年一月適逢春節有關，因為服務量衰退，醫院無須限制醫師醫療行為。

洪芳明指出，以往台北區屬於「大賽局」情況，各家醫院爾虞我詐，積極衝量，但從下個月起，必須嚴格控管各自醫療服務量，做好醫務管理，有助於穩固健保點值，落實分級醫療。