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更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

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更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今晚更強冷空氣南下，並持續影響到周四清晨，挑戰寒流等級，預估明晚至周四清晨最冷，低溫下探9度，周四白天起逐漸回溫，氣溫一路攀升到下周二，北部高溫將從18度升到29度，南部高溫甚至可達30度。圖／中央氣象署提供
今晚更強冷空氣南下，並持續影響到周四清晨，挑戰寒流等級，預估明晚至周四清晨最冷，低溫下探9度，周四白天起逐漸回溫，氣溫一路攀升到下周二，北部高溫將從18度升到29度，南部高溫甚至可達30度。圖／中央氣象署提供

今晚更強冷空氣南下，並持續影響到周四清晨，挑戰寒流等級，中央氣象署預報員林定宜表示，預估明晚至周四清晨最冷，低溫下探9度，周四白天起逐漸回溫，氣溫一路攀升到下周二，北部高溫將從18度升到29度，南部高溫甚至可達30度。

林定宜說，今晚至明天清晨（181、9日）強烈冷氣團南下，並持續影響到周四清晨（20日），其強度為強烈大陸冷氣團或寒流，預估明晚至周四清晨（19、20日）最冷，中部以北、東北部低溫僅9至11度，其他地區12至15度。

周三（19日）北部、東北部、東半部整天寒冷，其他地區早晚寒冷，中部以北、東北部明低溫10、11度，其他地區13至15度，高溫部分，北部、東北部15至18度，花東17至19度，中南部21、22日，中南部需留意日夜溫差大。

周四（20日）白天冷空氣逐漸減弱、氣溫回升，環境也轉乾，但早晚氣溫仍偏低；周五、周六（21、22日）受到輻射冷卻影響，早晚氣溫仍寒冷，北台灣低溫僅11、12度，中部12至14度，花東14、15度，南部16、17度；周日至下周二（23至25日）氣溫回升，北部高溫25至29度，中部26至29度，花東24至28度，南部26至30度。

降雨部分，林定宜指出，明天水氣減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，大台北、中南部山區有零星短暫降雨，其他地區多雲到晴；周四白天起環境持續轉乾，周四至周六各地大多晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星短暫降雨；周日至下周二個地為晴到多雲，天氣逐日上升，未來1周將愈來愈暖。

降雪部分，林定宜表示，明天若溫度、水氣可配合下，中南部、花東3000公尺以上高山將有零星降雪機率，因高山溫度偏低，也可能有霧淞、路面結冰和道路濕滑情況。

今晚更強冷空氣南下，並持續影響到周四清晨，挑戰寒流等級，預估明晚至周四清晨最冷，低溫下探9度。聯合報系資料照
今晚更強冷空氣南下，並持續影響到周四清晨，挑戰寒流等級，預估明晚至周四清晨最冷，低溫下探9度。聯合報系資料照
今晚更強冷空氣南下，並持續影響到周四清晨，挑戰寒流等級，預估明晚至周四清晨最冷，低溫下探9度，周四白天起逐漸回溫，氣溫一路攀升到下周二，北部高溫將從18度升到29度，南部高溫甚至可達30度。圖／中央氣象署提供
今晚更強冷空氣南下，並持續影響到周四清晨，挑戰寒流等級，預估明晚至周四清晨最冷，低溫下探9度，周四白天起逐漸回溫，氣溫一路攀升到下周二，北部高溫將從18度升到29度，南部高溫甚至可達30度。圖／中央氣象署提供

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