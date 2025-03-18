修法強化網路管理非法菸 董氏籲定期自控報告

衛福部預告菸害防制法部分條文修正草案，對電子煙及未經通過審核加熱菸強化網際網路違法廣告行銷管制，但董氏基金會認為，未要求定期提交自控報告等，強化管理恐淪為空談。

菸害防制法在民國112年3月22日修正施行，全面禁止電子煙等類菸品及未經核定通過健康風險評估審查指定菸品，含加熱菸等製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用，衛福部國民健康署4日預告修正菸害防制法部分條文草案，今天預告期滿。

董氏基金會今天透過新聞稿談這次菸害防制法部分條文修正草案，認為政府預告草案僅以宣示性文字要求網際網路業者建立自控機制，管理恐再淪為空談，應把握與重視現有業者已執行自控機制，同時必須增列罰則，落實網路業者確實主動監測電子煙及加熱菸廣告。

董氏基金會也提到要求業者定期提交自控報告重要性。若無要求業者提供公開透明報告，外界無從監督監測機制是否落實、是否自主移除違法廣告等，應建立菸害防制違法資訊內控監測機制，每月定期向主管機關提交違規菸品、電子煙或加熱菸與其必要組合元件的廣告清單及處理報告。

董氏基金會更進一步提醒，以適當方式每年發布菸害防制違法資訊監測透明度報告。面對境外網站管理，建議仿效泰國，結合數位經濟暨社會部、國家警察廳、衛生部力量，直接封鎖76個新興菸品行銷網站，積極防制菸商透過網路平台任意向年輕人行銷。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康