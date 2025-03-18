快訊

更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

網媒爆沈慶京隔床病友指檢察官「抽銀根」迫害柯文哲 北檢晚間回應了

修法強化網路管理非法菸 董氏籲定期自控報告

中央社／ 台北18日電

衛福部預告菸害防制法部分條文修正草案，對電子煙及未經通過審核加熱菸強化網際網路違法廣告行銷管制，但董氏基金會認為，未要求定期提交自控報告等，強化管理恐淪為空談。

菸害防制法在民國112年3月22日修正施行，全面禁止電子煙等類菸品及未經核定通過健康風險評估審查指定菸品，含加熱菸等製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告或使用，衛福部國民健康署4日預告修正菸害防制法部分條文草案，今天預告期滿。

董氏基金會今天透過新聞稿談這次菸害防制法部分條文修正草案，認為政府預告草案僅以宣示性文字要求網際網路業者建立自控機制，管理恐再淪為空談，應把握與重視現有業者已執行自控機制，同時必須增列罰則，落實網路業者確實主動監測電子煙及加熱菸廣告。

董氏基金會也提到要求業者定期提交自控報告重要性。若無要求業者提供公開透明報告，外界無從監督監測機制是否落實、是否自主移除違法廣告等，應建立菸害防制違法資訊內控監測機制，每月定期向主管機關提交違規菸品、電子煙或加熱菸與其必要組合元件的廣告清單及處理報告。

董氏基金會更進一步提醒，以適當方式每年發布菸害防制違法資訊監測透明度報告。面對境外網站管理，建議仿效泰國，結合數位經濟暨社會部、國家警察廳、衛生部力量，直接封鎖76個新興菸品行銷網站，積極防制菸商透過網路平台任意向年輕人行銷。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 廣告 網路

延伸閱讀

百億菸捐進走私販口袋？邱泰源備詢語塞 陳瑩酸：真正要哭的是石崇良

喪屍煙彈年增132倍！ 民團盼禁止類菸品

影／民團呼籲補強修法漏洞 避免電子煙毒害青少年

衛福部修菸防法管電子煙 民團籲儘速補強修法漏洞

相關新聞

更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

今晚更強冷空氣南下，並持續影響到周四清晨，挑戰寒流等級，中央氣象署預報員林定宜表示，預估明晚至周四清晨最冷，低溫下探9度...

蘇一峰質疑醫院小總額影響加護病房給付？ 健保署回應

因應健保財務嚴峻，衛福部健保署今年推出「個別醫院總額」新制，台北區各層級醫院將於四月正式上路。健保署最新規範，台北區醫院...

全台近98%露營場位於水汙染管制區 合法比例僅7%

台灣水資源保育聯盟、監督施政聯盟、苗栗縣環境保護協會等環保團體今日召開記者會指出，全台露營場位於水汙染管制區的比例高達9...

衛福部「菸防法」修法預告 董氏：強化管理恐淪為空談

「菸害防制法」新法即將實施屆滿2年，衛福部3月4日預告「菸害防制法」部分條文修正草案，不過預告期僅7天，外界認為太短，延...

吳映潔當媽後首度走秀 為3/27起登場臺北時裝周暖身

文化部主辦的臺北時裝周AW25將於3月27日至30日於松山文創園區登場，並於今（3月18）日舉辦展前記者會。本季以「時尚...

病友被以藥品不足被拒 健保署：個別總額一定保障罕病

醫院個別總額新制第二季起將在全台推行，包含雙北醫院在內的台北區，共列計22項個別總額保障項目，但未包含罕見疾病，導致病友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。