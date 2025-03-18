蘇一峰質疑醫院小總額影響加護病房給付？ 健保署回應

因應健保財務嚴峻，衛福部健保署今年推出「個別醫院總額」新制，台北區各層級醫院將於四月正式上路。健保署最新規範，台北區醫院共有22項列為剛性需求，排除於「個別總額」，予以保障，包括大於6歲患者入住加護病房於住院7天內，以及小於6歲患者在住院14天內的病房費、醫療費、住院費，確保醫院願意多收治急重症患者。

但胸腔內科蘇一峰今於臉書表示，健保署如此明列後，健保總額斷頭制度將揮刀砍向加護病房給付。蘇一峰受訪表示，這制度是否代表入住加護病房年齡大於6歲患者在住院7天後，以及年齡小於6歲患者住院14天後的病房費、醫療費、住院費，將予以打折給付，甚至不予給付，影響急重症患者醫療權利。

衛福部健保署台北業務組長李純馥說，「蘇醫師對於個別醫院總額制度有些誤解」，健保對加護病房病房費、醫療費、住院費，目前不論住院天數，都維持每點健保點值給付1元，不會因為患者住院天數多寡，而有不同給付標準或斷頭，請醫師及民眾放心。

亞東醫院醫療事務處主任洪芳明說，依健保署公布，去年醫院總額一般服務點值保障項目，區域級以上醫院加護病床住院護理費、診察費、病房費，健保給付均為每點1元，不受到天數影響，今年仍是比照辦理，因此，即便是患者住在加護病房超過7天或14天，健保給付都為相同。

一位不具名急重症醫師表示，住進加護病房患者，依病情不同，住院天數也不同，如心肌梗塞、一般手術等患者，住院天數不一定會超過7天，但心臟移植、使用葉克膜患者等，住院天數將超過7天。據了解，台北區某醫學中心2月加護病房患者平均住院天數約10天，農曆年節期間上升為11天，確實可能超過7或14天，但健保給付不受影響，至於急性一般病房患者住院天數平均6.3天。

李純馥說，「個別醫院總額」新制於加護病房規範項目，是為了讓醫院收治急重症患者後能積極治療，增加加護病房的周轉率，因此，在一定的成長率上，加強保障兒科加護病房患者住院14天內及非兒科患者住院7天內的醫療行為健保點值，以利醫院照顧更多的急重症患者。