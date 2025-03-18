全台近98%露營場位於水汙染管制區 合法比例僅7%

台灣水資源保育聯盟、監督施政聯盟、苗栗縣環境保護協會等環保團體今日召開記者會指出，全台露營場位於水汙染管制區的比例高達97.6%，但合法比例僅7.3%，要求水汙染管制區的露營場應落實汙水處理及合法化，也要求鳥嘴潭人工湖畫設自來水保護區，避免河川上游受汙染，

立委陳昭姿指出，環境部因近年露營人數及露營場大增，而於去年初修正「禁止足使水汙染行為」，規範水汙染管制區內露營場應收集污水，並設置汙水處理設施，處理後排放水質從今年3月起應符合放流水標準。由於露營場的汙水量相當於小型社區的日常汙水排放量，且多設於水質相對乾淨的河川附近，若汙水未經處理就排放，將使水源區水體水質劣化或優養化，甚至影響下游水庫水質。

而據觀光署今年二月的統計，全國總計1906處露營場，位於水汙染管制區約1861處 ，其中合法計137處，顯示露營場位於水汙染管制區的比例高達97.6%，但合法比例僅7.3%，顯示即使環境部稱7成以上露營場都合乎汙水管制規定，但很可能卻是不合法的露營場。

陳昭姿說，另據觀光署提供的資料，各縣市露營場家數顯示違法露營場以南投縣和苗栗縣最多，均超過400家，其次依序為新竹縣、桃園市和台中市，也都有超過100家違法露營場，即桃竹苗中投這幾個縣市的水源區有露營場汙水影響水源區水質的壓力與疑慮。

立委張啓楷表示，環保團體2019年在鳥嘴潭環評階段就要求畫設自來水保護區，但水利署卻不願意，說要視水質狀況再決定，目前仍不打算畫設，這實在讓人無法接受，難道北部翡翠水庫水質很好，就可以取消保護區？鳥嘴潭上游一直有開發案要進行，若有保護區就可從區位限制阻擋選址不當的開發案，不必走到民眾得發動抗爭來保護水源這一步。

彰化縣議員吳韋達表示，鳥嘴潭人工湖供應南投草屯和北彰化近百萬人的民生用水，上游卻未畫設自來水保護區，就算原水會經過鳥嘴潭淨水場處理，但畫設保護區也是理應做的，彰化縣民好不容易盼到來自河川的自來水，不必再用地下水，強力要求鳥嘴潭應畫設自來水保護區。

台灣水資源保育聯盟理事長、監督施政聯盟召集人陳椒華表示，政府斥資219億元打造鳥嘴潭人工湖，湖區有效蓄水量達1241.96萬公噸，提供北彰化和南投草屯公共給水，但鳥嘴潭附近的草屯垃圾場仍堆積許多垃圾打包的太空包，久置恐有破裂汙染鳥嘴潭水質的可能，要求經濟部比照湖山水庫將清水溪及庫區，儘速將鳥嘴潭人工湖鄰近範圍、取水口以上區域的烏溪集水區畫設成為自來水水質水量保護區。