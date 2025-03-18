42幅馬祖台灣書畫家作品聯展 3/20起南竿登場

連江縣政府今天指出，「山海交融墨韻紛飛」台馬名家聯展，聚集馬祖與台灣的書畫家共42幅作品，將於20日起至4月10日於南竿民俗文物館展出。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，台馬名家聯展以「山海交融」為主軸，透過藝術家的作品，捕捉馬祖壯麗的自然景觀與獨特的人文風情，展現小島四季變換的美麗景致，觀眾近距離欣賞作品同時，感受山海交織的純粹之美。

連江縣政府透過新聞稿表示，除畫作與攝影外，更邀請知名書法家張炳煌等，透過不同書體詮釋歷史詩詞與典故，寫出馬祖的軼事與風華，讓觀展者在墨韻飄香間，體驗書法藝術與地方文化的深度對話。此外，展期中參觀民眾將有機會與藝術家們當面深度交流。

參與書畫家包括馬祖在地畫家陳合成、劉玉燕、曹賽娥、周碧玉，以及中華書道學會理事長楊旭堂，以及知名水墨畫家余振明、廖仁彬等，作品種類則涵蓋寫生、攝影、書法等多元表現形式。

連江縣政府於新聞稿強調，盼透過此次台馬名家聯展，深化與台灣本島間藝術交流，帶動馬祖藝文欣賞風氣，並為地區的藝術發展開創更多可能性。

「山海交融墨韻紛飛」台馬名家聯展將從20日起至4月10日，於南竿馬祖民俗文物館1樓展出。