衛福部「菸防法」修法預告 董氏：強化管理恐淪為空談

「菸害防制法」新法即將實施屆滿2年，衛福部3月4日預告「菸害防制法」部分條文修正草案，不過預告期僅7天，外界認為太短，延長至今天。董氏基金會表示，修法預告雖然強化網路平台管理，但捨棄業者已執行的自控機制，改由政府監督、提醒下架，難有規範效果。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，肯定政府主動提修法制止網路違法行銷各式菸品的行動，但是預告草案僅以宣示性文字要求網際網路業者建立自控機制，對於沒有建立監測機制者沒有罰則，這些宣示性的文字讓人有「抓到再說」的規避心態。

林清麗認為，「菸害防制法」新增新興菸品禁止與控管政策，迄今實施近2年，經由國健署持續溝通與要求，與網路平台業者已有處理共識與方法，也確實展現成效。在執法的第二年，政府確實依法對違規廣告平台開罰後，平台業者無法再推卸責任，均直接建立內部監控與下架機制。

董氏基金會與民團觀察，網路社群平台上，類菸品及未經核定通過審查的指定菸品等的廣告明顯減少。但是，新法上路滿二周年前夕，政府提修法要求業者建立監測機制，僅是宣示性的文字，且對業者無自主報告要求，無法確實得知業主是否自主落實以及移除違法廣告等行為。

「菸害防制法」實施以來，董氏基金會已檢舉電子煙及加熱菸的違法案件共3759件，其中號稱「IQ*S台灣官網」的加熱菸網站，今年2月發現網頁已下架，但是3月竟改了網址重新上架，主打加熱菸IQ*S最新系列，完全無視於菸防法的罰則，似乎看準了政府「不會怎麼樣」「罰鍰低無關痛癢」。

林清麗呼籲，請政府增列罰則，強制網路業者主動監測菸品、類菸品或其組合元件及指定菸品或其必要組合元件等的廣告。另外，仿效泰國結合「數位經濟暨社會部、國家警察廳、衛生部的力量，直接封鎖76個新興菸品行銷網站，積極防制菸商透過網路平台誘引年輕人、任意行銷的手法。

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