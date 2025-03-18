快訊

壯大版圖！玉山金斥資27億元 買下保德信投信91.2%股權

東湖國小7歲女童放學失蹤…最後身影獨自行走 上千林口人幫集氣

早八課上一半…「大學長」闖入亂翻搶走漢堡！學生嘆：中山人日常

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部「菸防法」修法預告 董氏：強化管理恐淪為空談

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「菸害防制法」新法上路即將屆滿2年，3月4日預告「菸害防制法」部分條文修正草案，董氏基金會表示，應強化網路平台管理，並增列罰則，強制網路業者主動監測。本報資料照片
「菸害防制法」新法上路即將屆滿2年，3月4日預告「菸害防制法」部分條文修正草案，董氏基金會表示，應強化網路平台管理，並增列罰則，強制網路業者主動監測。本報資料照片

「菸害防制法」新法即將實施屆滿2年，衛福部3月4日預告「菸害防制法」部分條文修正草案，不過預告期僅7天，外界認為太短，延長至今天。董氏基金會表示，修法預告雖然強化網路平台管理，但捨棄業者已執行的自控機制，改由政府監督、提醒下架，難有規範效果。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，肯定政府主動提修法制止網路違法行銷各式菸品的行動，但是預告草案僅以宣示性文字要求網際網路業者建立自控機制，對於沒有建立監測機制者沒有罰則，這些宣示性的文字讓人有「抓到再說」的規避心態。

林清麗認為，「菸害防制法」新增新興菸品禁止與控管政策，迄今實施近2年，經由國健署持續溝通與要求，與網路平台業者已有處理共識與方法，也確實展現成效。在執法的第二年，政府確實依法對違規廣告平台開罰後，平台業者無法再推卸責任，均直接建立內部監控與下架機制。

董氏基金會與民團觀察，網路社群平台上，類菸品及未經核定通過審查的指定菸品等的廣告明顯減少。但是，新法上路滿二周年前夕，政府提修法要求業者建立監測機制，僅是宣示性的文字，且對業者無自主報告要求，無法確實得知業主是否自主落實以及移除違法廣告等行為。

「菸害防制法」實施以來，董氏基金會已檢舉電子煙及加熱菸的違法案件共3759件，其中號稱「IQ*S台灣官網」的加熱菸網站，今年2月發現網頁已下架，但是3月竟改了網址重新上架，主打加熱菸IQ*S最新系列，完全無視於菸防法的罰則，似乎看準了政府「不會怎麼樣」「罰鍰低無關痛癢」。

林清麗呼籲，請政府增列罰則，強制網路業者主動監測菸品、類菸品或其組合元件及指定菸品或其必要組合元件等的廣告。另外，仿效泰國結合「數位經濟暨社會部、國家警察廳、衛生部的力量，直接封鎖76個新興菸品行銷網站，積極防制菸商透過網路平台誘引年輕人、任意行銷的手法。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

廣告 機制 網路

延伸閱讀

百億菸捐進走私販口袋？邱泰源備詢語塞 陳瑩酸：真正要哭的是石崇良

國健署證實：首件加熱菸審查結果下月出爐！

國健署修法增電子煙管制 違法廣告24小時未下架罰200萬

包庇好友走私加熱菸、禁藥胎盤素 移民署退休分隊長貪汙起訴

相關新聞

全台近98%露營場位於水汙染管制區 合法比例僅7%

台灣水資源保育聯盟、監督施政聯盟、苗栗縣環境保護協會等環保團體今日召開記者會指出，全台露營場位於水汙染管制區的比例高達9...

蘇一峰質疑醫院小總額影響加護病房給付？ 健保署回應

因應健保財務嚴峻，衛福部健保署今年推出「個別醫院總額」新制，台北區各層級醫院將於四月正式上路。健保署最新規範，台北區醫院...

衛福部「菸防法」修法預告 董氏：強化管理恐淪為空談

「菸害防制法」新法即將實施屆滿2年，衛福部3月4日預告「菸害防制法」部分條文修正草案，不過預告期僅7天，外界認為太短，延...

吳映潔當媽後首度走秀 為3/27起登場臺北時裝周暖身

文化部主辦的臺北時裝周AW25將於3月27日至30日於松山文創園區登場，並於今（3月18）日舉辦展前記者會。本季以「時尚...

病友被以藥品不足被拒 健保署：個別總額一定保障罕病

醫院個別總額新制第二季起將在全台推行，包含雙北醫院在內的台北區，共列計22項個別總額保障項目，但未包含罕見疾病，導致病友...

強烈大陸冷氣團影響 天氣轉冷

中央氣象署今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，天氣轉冷，下午起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，持續影響到20日。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。