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吳映潔當媽後首度走秀 為3/27起登場臺北時裝周暖身
文化部主辦的臺北時裝周AW25將於3月27日至30日於松山文創園區登場，並於今（3月18）日舉辦展前記者會。本季以「時尚・無盡」為核心概念，推動全循環永續時尚；包括文化部政務次長王時思、中華民國紡織業拓展會處長江夏碧、國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻、臺灣服飾設計師協會理事長竇騰璜等人都出席記者會。藝人GEmma吳映潔現身走秀，也是她未婚生子產後首度公開亮相。
本季AW25以「時尚・無盡」為主題，希望透過上游紡織廠提供環保、永續、科技布料，到設計師在設計端辦理減碳、資源循環的努力，讓整個時裝生產過程中，可以減少資源的廢棄及地球的負擔。開幕秀由Claudia Wang、DYCTEAM、GIOIA PAN、oqLiq、UUIN與WEAVISM織本主義共6位設計師品牌分別搭配3D虛擬人形展演6套展現永續設計理念的服裝。
為了能讓時尚走進大眾生活，本季時裝周期間也特地透過各種工作坊、市集、講座與民眾互動。3月27日開幕秀當日晚間8點將另舉行民眾專場，已於3月14日中午12點開放線上報名。當天開秀前一小時將更開放民眾進入後台，透過官方導覽近距離直擊幕後細節。28日起則將在松菸及臺北市區舉辦包括CHOW des HOMME、HANSEN ATELIER、INF、INMORIES、Liyu Tsai、Yenline、Yentity等7場臺灣設計師品牌秀，並於松菸3號倉庫針對國內外買家規劃「服飾品國際買主採購洽談會」。時28日另有「時尚論壇：FASHION THE NEXT」，由首爾時裝週前行政總監鄭具浩分享成功經驗。30日並有呼應永續主題的「設計師循環市集」和「永續工作坊」。
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