台北時裝週3/27登場 時尚科技與環境永續對話

文化部主辦的台北時裝週將於27日登場，本季以「時尚．無盡」為核心概念，攜手台灣紡織產業與設計師，推動時尚、科技與環境永續對話。

展前記者會今天在台北微風廣場舉行，包括文化部政務次長王時思、中華民國紡織業拓展會處長江夏碧、國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻、台灣服飾設計師協會理事長竇騰璜等人出席。

王時思致詞表示，今年台北時裝週以「時尚．無盡」為主題，傳達時裝不只代表一個人的美學、形象，更是大家作為地球公民一份子的責任，無論是從上游紡織廠提供環保、永續、科技布料，到設計師在設計端落實減碳、資源循環的角色，都是希望讓整個時裝生產過程中，可以減少資源浪費及地球負擔。

王時思表示，台北時裝週在消費端創造更多與消費者對話的機會，除了開幕秀的民眾專場，今年也特別設計永續市集、永續工作坊，期待讓消費者更認識台灣的設計師及台灣在時裝產業上的努力，更希望讓「時尚走進生活，為自己建構身上的微型美學」。

根據文化部新聞稿，本季主視覺特別以年輕世代攜手並進的形象，透過日常生活中「圓」形意象，如製圖打版、手稿、布料裁片、頂針戒指等，象徵服裝生產過程的永續使命。

新聞稿指出，27日開幕秀將邀請6名設計師ClaudiaWang、DYCTEAM、GIOIA PAN、oqLiq、UUIN與WEAVISM織本主義，結合數位打版技術與環保材質，打造6套展現永續設計理念的服裝，並透過3D虛擬人形展演，呈現綠色時尚與科技創新的交匯點。

28日起則將在松菸及台北市區接連舉辦7場精彩的台灣設計師品牌秀，匯聚包括CHOW desHOMME、HANSENATELIER、INF、INMORIES、LiyuTsai、Yenline、Yentity等不同世代的知名設計師品牌最新作品。

除了走秀活動之外，松菸3號倉庫將舉辦「服飾品國際買主採購洽談會」，提供國內外買家與設計師洽談後續採購，擴大品牌影響力。28日舉辦「時尚論壇：FASHION THE NEXT」，邀請首爾時裝週前行政總監鄭具浩分享首爾成功經驗，並探討台灣設計師在國際市場的發展。

30日則有「設計師循環市集」，邀請服裝設計師、時尚工作者與名人舉辦市集，販售非當季庫存或名人二手衣，讓大眾以輕鬆無負擔的價格接觸設計師服飾並實踐綠色生活。

台北時裝週將於27日至30日登場，地點在台北松山文創園區。