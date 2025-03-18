快訊

MLB／大谷翔平新戰靴藏巧思！新賽季首打席內野出局

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台北時裝週3/27登場 時尚科技與環境永續對話

中央社／ 台北18日電

文化部主辦的台北時裝週將於27日登場，本季以「時尚．無盡」為核心概念，攜手台灣紡織產業與設計師，推動時尚、科技與環境永續對話。

展前記者會今天在台北微風廣場舉行，包括文化部政務次長王時思、中華民國紡織業拓展會處長江夏碧、國際時尚藝術文化協會理事長溫筱鴻、台灣服飾設計師協會理事長竇騰璜等人出席。

王時思致詞表示，今年台北時裝週以「時尚．無盡」為主題，傳達時裝不只代表一個人的美學、形象，更是大家作為地球公民一份子的責任，無論是從上游紡織廠提供環保、永續、科技布料，到設計師在設計端落實減碳、資源循環的角色，都是希望讓整個時裝生產過程中，可以減少資源浪費及地球負擔。

王時思表示，台北時裝週在消費端創造更多與消費者對話的機會，除了開幕秀的民眾專場，今年也特別設計永續市集、永續工作坊，期待讓消費者更認識台灣的設計師及台灣在時裝產業上的努力，更希望讓「時尚走進生活，為自己建構身上的微型美學」。

根據文化部新聞稿，本季主視覺特別以年輕世代攜手並進的形象，透過日常生活中「圓」形意象，如製圖打版、手稿、布料裁片、頂針戒指等，象徵服裝生產過程的永續使命。

新聞稿指出，27日開幕秀將邀請6名設計師ClaudiaWang、DYCTEAM、GIOIA PAN、oqLiq、UUIN與WEAVISM織本主義，結合數位打版技術與環保材質，打造6套展現永續設計理念的服裝，並透過3D虛擬人形展演，呈現綠色時尚與科技創新的交匯點。

28日起則將在松菸及台北市區接連舉辦7場精彩的台灣設計師品牌秀，匯聚包括CHOW desHOMME、HANSENATELIER、INF、INMORIES、LiyuTsai、Yenline、Yentity等不同世代的知名設計師品牌最新作品。

除了走秀活動之外，松菸3號倉庫將舉辦「服飾品國際買主採購洽談會」，提供國內外買家與設計師洽談後續採購，擴大品牌影響力。28日舉辦「時尚論壇：FASHION THE NEXT」，邀請首爾時裝週前行政總監鄭具浩分享首爾成功經驗，並探討台灣設計師在國際市場的發展。

30日則有「設計師循環市集」，邀請服裝設計師、時尚工作者與名人舉辦市集，販售非當季庫存或名人二手衣，讓大眾以輕鬆無負擔的價格接觸設計師服飾並實踐綠色生活。

台北時裝週將於27日至30日登場，地點在台北松山文創園區。

永續 設計師

延伸閱讀

台南國美館籌備處 以南美館2館為基地

台南國家美術館要做「台南的MoMA」 陳澄波家屬將捐畫作

台灣首座近現代美術館 台南國家美術館籌備處將掛牌

瑤瑤在首爾經抗議現場「蹭吃蹭喝」　韓網截圖罵翻悄刪文

相關新聞

吳映潔當媽後首度走秀 為3/27起登場臺北時裝周暖身

文化部主辦的臺北時裝周AW25將於3月27日至30日於松山文創園區登場，並於今（3月18）日舉辦展前記者會。本季以「時尚...

病友被以藥品不足被拒 健保署：個別總額一定保障罕病

醫院個別總額新制第二季起將在全台推行，包含雙北醫院在內的台北區，共列計22項個別總額保障項目，但未包含罕見疾病，導致病友...

19日冷氣團或寒流南下 11縣市局部低溫10度以下

氣象署今天表示，受強烈大陸冷氣團或寒流影響，今晚至明天雲林以北11縣市防局部攝氏10度以下低溫，這波冷空氣持續到20日清...

強烈大陸冷氣團影響 天氣轉冷

中央氣象署今天發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，天氣轉冷，下午起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，持續影響到20日。...

合歡山近年最大「三月雪」道路積厚雪 今晚封路

受強烈大陸冷氣團影響，全台急凍，合歡山因水氣充足，今凌晨開始飄雪，直至清晨仍斷續降雪，因下雪時間長，積雪厚達6至10公分...

立委關注水價調漲 卓揆：時機未定

「盼調整水價以鼓勵節約水資源，但還不確定何時調整！」行政院長卓榮泰18日面對藍委張嘉郡質詢，詢問是否會調整水價時如此回覆。但張嘉郡質疑，水電雙漲恐衝擊民生，卓榮泰回應說，當然希望能降低衝擊，不要一次造

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。