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合歡山近年最大「三月雪」道路積厚雪 今晚封路
受強烈大陸冷氣團影響，全台急凍，合歡山因水氣充足，今凌晨開始飄雪，直至清晨仍斷續降雪，因下雪時間長，積雪厚達6至10公分，應是近年最大一場「三月雪」。公路局考量安全，台14甲線、台8線部分路段今晚6時起預警性封閉。
公路局指出，依最新氣象情資研判，受強烈大陸冷氣團及華南水氣持續東移影響， 2500公尺以上高山有局部路面結冰及降雪機會，為維護用路安全，台8線大禹嶺107.5K至110K及台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K今晚6時起預警性封閉。
而為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊的蔬果農產運輸大貨車通行，只開放德基往谷關，無谷關往德基。另封閉路段，明晨7時視天候及路況再決定開放或限加掛雪鏈通行。
公路局再次提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，雪季山區路況更難以掌握，因此管制路段視現況機動調整，如非必要請勿前往，若欲行駛台8線、台14甲線上山，行前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈，並關注氣象預報及道路交通資訊。
民眾行車時應隨時留意相關交通管制措施，隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示交通管制及訊息，可利用幸福公路APP或省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw），也可撥打04-23715030、0800-231-035查詢最新路況。
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