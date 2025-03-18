家扶調查：逾3成5兒少疑受精神不當對待 傷害黑數須重視

家扶基金會「兒少時期受教養情形調查」指出，近9成家長曾以負向行為對待孩子，反覆發生有傷害兒少心理的疑慮。調查也顯示，35.5%兒少有受精神不當對待疑慮，其中近5成在近一周內自覺有「憂鬱」情形，近6成會「睡不好」；超過3成曾感到「想不開，甚至想死」，但精神不當對待難立即發現，恐造成傷害兒少的黑數，呼籲家長適當管教、正向傳達愛。

據衛福部統計，近年兒少受「精神不當對待」占比約5%，家扶基金會社工處主任蔡雯瑾說，近年比率都不高，代表的是精神不當對待難以突顯，而不是沒有發生，這些行為包括忽視、恐嚇、隔離、貶損、誘導偏差、目睹暴力等樣態，而當伴隨其他類型暴力出現，或因無外顯傷勢，就難立即發現。

家扶調查顯示，近9成家長曾以負向行為對待孩子，占比依序為57.7%「在孩子面前與他人爭吵」、55.6%「忙碌自己的事情，不會注意或回應孩子」、55.3%「表現出討厭孩子的行為或表情」、42.0%「期望孩子難以達成的目標」。上述行為也與兒少表達經常受家長負向對待行為較高占比者相似，且反覆的發生頻率也有傷害兒少心理的疑慮。

獨力扶養就讀小三、小六兩個兒子的露露媽媽今分享親身經驗。她說，五、六年前剛離婚時，因家裡沒人幫忙，小孩上下學都得靠她自己接送，有時候工作回家很累，看到小孩把家裡弄得一團亂，理智線會突然斷裂，忍不住吼罵小孩，事後又感到愧疚，讓她對教養孩子很無助。

露露媽媽後來接觸到家扶的親職課程，學習教養技巧，跟其他家庭一起分享、討論教養困境，她也透過禪繞畫紓解情緒。她說，教養就跟禪繞畫很像，禪繞畫需要遠看，教養小孩也是，不要近看孩子缺點，要遠看去欣賞孩子做得好的地方，多多鼓勵孩子。

桃園家扶中心督導李暐柏說，家長自我覺察情緒很重要，若是能更進一步瞭解孩子各年齡的發展狀況、需求與任務，透過傾聽、溝通及理解，降低情緒語言的出現，相信無論孩子行為改善、親子關係都會往更好的方向發展。

家扶基金會董事長劉邦富表示，精神不當對待難立即發現、或需要較多時間觀察，甚至對行為人而言會因程度輕重、頻率多寡，或認為沒有傷口應不構成虐待，而忽視對孩子傷害的嚴重性，成為潛藏的暴力黑數，然只要透過學習、願意求助，找到適宜教養方式，或對孩子正確傳達父母的愛不難！呼籲大眾響應支持家扶「用愛包圍」計畫，推動追蹤輔導、心理創傷復原及兒少保護預防服務，募款目標3000萬元。