北榮大師講堂「機殼一姐」分享 陳美琪：善念起 貴人現

台北榮總大師講堂今邀請勤誠興業董事長暨創辦人陳美琪主講「善念起 貴人現」。陳美琪是一位從雲林斗六北上求學、工作、創業的現代女性代表，被譽為「機殼一姐」，以卓越領導力將勤誠興業打造成業界標竿，並將「企業社會責任」視為核心價值，積極回饋社會，演講中分享她的奮鬥歷程與人生智慧。

陳美琪從小家境清寒，父母是公務員又要養育孩子，當時只要是能做的家庭代工，她都做過，包括黏火柴盒、黏膠鞋、削蘆筍等，高中三年都在送貨，貨品就是媽媽編織的毛衣，隨後到台北就讀政大，「那時覺得大學的社團，真好玩」，大學四年都在參與社團，包括橋牌社、辯論社、慈幼社等，其中慈幼社需參與志工服務，而到育幼院、盲啞學校陪伴孩子。

陳美琪雖然從小家境清寒，但「苦難就是最好的養分」，在陪伴孩子的過程，她深刻感覺，為別人付出，完成自己所承諾的事情，內心即獲得充實滿足感，感覺一群人一起做一件有意義的事，並與人為善，讓大家開心，這是非常值得的。

當陳美琪大學畢業後第二年，在沒有提升會計、英聽、英打、打樣品能力下，進入貿易公司服務，但由於工作常常出錯，有一次寄到香港的物品出錯，被老闆責罵「用四分之一的小腦做事，都不會這樣，且只值七分之一薪水（沒有大學畢業員工的薪水）」。

她說，雖然貿易公司的老闆是「小人監督」，但卻是她的貴人，讓她「當頭棒喝」，了解做貿易，必須重視成本、重視細節，加以獲利。

陳美琪謙虛的說，與先生創立勤誠興業時，「希望是天道酬勤、商道酬誠」，僅是全台136萬家中小企業的其中一家，然而，去年營收達146億元已成長為中型企業，創業理念是立足台灣、放眼全球，期間遭遇許多困難，隨著產業的變化，靠著「勤」、「誠」，一路走來至今就是最好的安排。

陳美琪說，做很多事情，必須先無所求的做人成功，並要會過生活，最後才能做事成功，因此，做任何事情「只有沒有想到，沒有做不到」，「心不難、事就不難」，今天應要做他人的貴人，當自己需要時，貴人才會出現。

勤誠興業位在嘉義的公司宛如一件藝術品，當外國公司看到如此美麗的藝術品，相信這家公司所做的東西，也是好品質。陳美琪說，勤誠興業致力於以客戶為優先考量，製作差異化、附加價值高的產品，「做複雜的事情，但要簡單做、做出質感」，獲得客戶的信任。

陳美琪說，勤誠興業做的是機殼產業，但做硬的東西，同時要剛柔並濟，而在教育訓練及回饋社會更是不遺餘力，希望通過努力為社會做出貢獻，同時也希望激勵更多的人加入公益事業。

台北榮總院長陳威明說，陳美琪常說，「只要你的心不難，做事就不會太難」，她的故事非常感人，特別的是，她的座右銘「impossible」，但並非外界認為「不可能」，而是「I’m possible (我就是可能)」，她去年獲選富比士評選全亞洲20強女企業家，更為哈佛商業周刊商業評論為台灣前100名企業領袖，台灣最佳上市公司，成為台灣之光。