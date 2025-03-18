腹瀉就診人次連3降...仍為5年同期新高 諾羅病毒最多

腹瀉疫情連續三周下降，但仍為近5年最高。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上周門急診就診為21萬1256人次，比起前一周下降18%，但仍為近五年同期最高；全國近四周接獲242起腹瀉群聚通報，也是五年最高，病原體檢驗中檢出諾羅病毒為多。

李佳琳指出，國內今年上周腹瀉門急診就診21萬1256 人次，較前一周25萬8896人次下降18.4%，仍為近5年同期最高。另全國近四周共接獲242起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計152起，以檢出諾羅病毒150件為多。

諾羅病毒可透過受汙染的食物、飲水或器物，以及病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫傳播，其傳染力強且低病毒量即可致病，潛伏期約10至50小時。臨床常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有惡心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，病程長短，約1至10天不等，取決於所感染病原種類及個人免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署提醒民眾如廁後、進食或準備食物前，應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製菜餚及食物貯存注意食品衛生，生熟食分開處理，且應避免生食生飲，食物徹底煮熟後再食用，尤其是蚵、貝類等帶殼水產。

此外，落實環境消毒清理有助於減少諾羅病毒傳播。疾管署呼籲民眾如有水瀉、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫及落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險；餐飲及旅宿業者務必落實廚房環境消毒與清潔，並加強員工健康管理，如有疑似腸胃炎症狀請暫停工作，並於症狀解除48小時後才可上班。

另外，處理受患者污染的器物表面（如課桌椅、地面、門把等）前應戴上手套與口罩，以20 c.c.漂白水加1公升清水（1,000 ppm）擦拭；患者嘔吐物及排泄物應以100 c.c.漂白水加1公升清水（5,000 ppm）消毒清理，稀釋漂白水應當天配製並標示日期，必須加蓋並避免陽光照射，未使用完應於24小時後丟棄。