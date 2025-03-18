快訊

民調／台灣政局動盪！逾半國人認內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

聽新聞
0:00 / 0:00

腹瀉就診人次連3降...仍為5年同期新高 諾羅病毒最多

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署公布近五年腹瀉門急診就診人次，上周門急診就診21萬1256人次，比起前一周下降18%，但仍為近五年同期最高。圖／疾管署提供
疾管署公布近五年腹瀉門急診就診人次，上周門急診就診21萬1256人次，比起前一周下降18%，但仍為近五年同期最高。圖／疾管署提供

腹瀉疫情連續三周下降，但仍為近5年最高。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上周門急診就診為21萬1256人次，比起前一周下降18%，但仍為近五年同期最高；全國近四周接獲242起腹瀉群聚通報，也是五年最高，病原體檢驗中檢出諾羅病毒為多。

李佳琳指出，國內今年上周腹瀉門急診就診21萬1256 人次，較前一周25萬8896人次下降18.4%，仍為近5年同期最高。另全國近四周共接獲242起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計152起，以檢出諾羅病毒150件為多。

諾羅病毒可透過受汙染的食物、飲水或器物，以及病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫傳播，其傳染力強且低病毒量即可致病，潛伏期約10至50小時。臨床常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有惡心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，病程長短，約1至10天不等，取決於所感染病原種類及個人免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署提醒民眾如廁後、進食或準備食物前，應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製菜餚及食物貯存注意食品衛生，生熟食分開處理，且應避免生食生飲，食物徹底煮熟後再食用，尤其是蚵、貝類等帶殼水產。

此外，落實環境消毒清理有助於減少諾羅病毒傳播。疾管署呼籲民眾如有水瀉、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫及落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險；餐飲及旅宿業者務必落實廚房環境消毒與清潔，並加強員工健康管理，如有疑似腸胃炎症狀請暫停工作，並於症狀解除48小時後才可上班。

另外，處理受患者污染的器物表面（如課桌椅、地面、門把等）前應戴上手套與口罩，以20 c.c.漂白水加1公升清水（1,000 ppm）擦拭；患者嘔吐物及排泄物應以100 c.c.漂白水加1公升清水（5,000 ppm）消毒清理，稀釋漂白水應當天配製並標示日期，必須加蓋並避免陽光照射，未使用完應於24小時後丟棄。

患者 疾管署 諾羅病毒

延伸閱讀

他染1病毒痛苦喊「要死了！」 過來人崩潰：至少一周才痊癒

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

諾羅病毒大爆發！孕婦感染「3招處理」 蘇怡寧：避免吃一種藥

日本諾羅病毒流行 國民美食「草莓大福」致腹瀉嘔吐

相關新聞

台鐵員工酒後欲搭車 竟害2同事從樓梯摔落月台受傷送醫

台鐵員工喝醉鬧車站？一名酒醉台鐵員工昨晚間欲在台北車站搭車，由於酒意甚重無法正常行走，台鐵保全和嚮導協助攙扶，卻因重心不...

台鐵觀光列車海風號 4月起改行駛南港宜蘭間

台鐵去年12月推出的觀光列車海風號受到不少旅客喜愛，台鐵今天說，4月起將改行駛南港到宜蘭間，並搭配全新菜單，要帶旅客欣賞...

腹瀉就診人次連3降...仍為5年同期新高 諾羅病毒最多

腹瀉疫情連續三周下降，但仍為近5年最高。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上周門急診就診為21萬1256人次，比起前一周下...

家寧稱與Andy領同月薪 律師揪3操作疑點：恐怕很難順利切割

百萬YouTuber「眾量級」的Andy老師和前女友家寧去年10月宣布分手，Andy也在本（3）月11日對家寧一家提出8大指控。家寧今（18日）發4點聲明，強調與Andy一樣都是每月領相同薪資及獎金。對此，律師王至德PO文表示，家寧的個人聲明稿有3點讓人難以理解，希望可以透過拍影片說明清楚，「不然可能很難順利切割」。

家扶調查：逾3成5兒少疑受精神不當對待 傷害黑數須重視

家扶基金會「兒少時期受教養情形調查」指出，近9成家長曾以負向行為對待孩子，反覆發生有傷害兒少心理的疑慮。調查也顯示，35...

北榮大師講堂「機殼一姐」分享 陳美琪：善念起 貴人現

台北榮總大師講堂今邀請勤誠興業董事長暨創辦人陳美琪主講「善念起 貴人現」。陳美琪是一位從雲林斗六北上求學、工作、創業的現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。