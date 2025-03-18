急診危機！1111與立委合辦「護理師缺工公聽會」 產官學齊聚求解方

全台急診室爆發塞床危機，1111人力銀行極度重視國內護理人才長期不足危機，攜手立委陳昭姿、立委陳菁徽共同主辦「急診室塞爆惹民怨--護理師缺工現況與解方」公聽會，產官學齊聚求解方。

包括立委林月琴、王鴻薇等人都現身關心，同時還邀請到敏盛醫院急診醫師楊大緯、台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳、臺大醫院企業工會顧問郭豐慈、成大醫院企業工會理事長蔡婷婷、台北護理健康大學通識教育中心特聘教授邱慧洳、台灣醫療公會聯合會秘書長高若想、台灣護理產業工會理事陳庭維、台灣護師醫療產業工會理事趙惠敏、台北市立聯合醫院企業工會監事吳承恩、中華民國護理師護士公會全國聯合會委員李作英以及台灣護理學會理事陳麗琴等人與會，透過產官學政面向探討「急診室目前現況與醫療危機」、「從急診崩壞探討薪資與工作環境」以及「政府因應與政策解方」。

國民黨立委陳菁徽表示，她自己也是醫師，過年期間就聽醫生同學說，不只急診其他科別也一樣，任何一個科別的醫師身旁果沒有專業的護理師，那麼醫師等於失能。其實薪資以外work life balance才是最重要的，如何讓護理師感受有尊嚴受重視是格外重要的。而且我最近也耳聞現在有很多護理師都在討論要去美加考取RN護理師執照，為何國外可以做到尊重專業且擁有生活平衡，但我們做不到，這個值得深思改善。

國民黨立委廖偉翔呼籲，衛福部正視問題，解決問題！強化四項醫療環境的精進措施：提高護理人員年薪至少達70萬；加速三班護病比立法進程；增加久任獎金，提高資深護理人員留任誘因；建立護理人員勞動保障制度，確保合理工時與薪資。

台灣醫療工會聯合會秘書長高若想表示，護理人員不是缺工，問題是環境留不住人，必須要先改善護理人員的工作環境；三班護病比務必入法強制實施！以病床為單位來計算護病比，不能把功能性支援者計算在內，需要的是主護護理師；工會訴求希望一個月內邀集基層護理人員研議「特殊單位」護病比，衛福部照護司總是回答會再研議，至今完全沒有解決任何問題。

台北市立聯合醫院企業工會監事吳承恩表示，現訂法規並沒有急診室護病比的設置，衛福部應該要統一全國的醫院急診規範，刻不容緩；因加護病房、病房的護理師不夠，病人長時間留在急診室也造成急診室很大的負擔；醫療分級政策需要落實，改善民眾對於急診的認知，更深入宣導醫療分級的政策；關於護理費，政府應該監察各大醫院的分配使用，請務必把護理費真正落實在臨床護理，及提升護理人員的薪資；希望衛福部盡快研議，找各基層工會討論相關議題

衛福部照護司副司長陳青梅表示，她曾在醫院工作十多年，對於這個議題並不陌生，在護理人力無法到位前，先透過夜班獎勵撥款方式留人，大家都有共識，今年努力朝護病比入法前進。因此不論是加薪津貼獎勵也好，政策都要考量公平性、排他性、合理性。