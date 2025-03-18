4、5月輕鬆玩台南 53家旅宿平日住一晚送一晚
鼓勵遊客輕鬆玩台南，台南市長黃偉哲今天宣布，市府攜手全市53家旅宿業者4月和5月推出「住一晚送一晚」優惠活動，但僅限平日，且採限量預約制，各家旅宿規定不一。
台南市是旅遊勝地，連假及例假常一房難求，黃偉哲今天召開記者會指出，市府和全市53家民宿、旅館、露營場攜手，4月和5月推出平日「住一晚送一晚」優惠活動，讓遊客有更多時間探索台南。
黃偉哲說，「住一晚送一晚」採限量預約制，額滿後就恢復原價，遊客應及早規劃行程，預約優惠住宿，感受文化古都的美食、人情與魅力。
台南市政府觀光旅遊局表示，平日住房專案「住一晚送一晚」，讓遊客輕鬆玩台南，不僅避開假日人潮，又可享受多住1晚超值優惠。
觀旅局強調，這項專案的房間數、營位數都是限量，「平日」定義由遊客訂房時向旅宿業者確認，詳細業者名單及各家優惠方案內容，可上台南旅遊官網查詢。
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