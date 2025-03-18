95％護理師認缺工嚴峻 台大急診護師：連中生代都離職

急診壅塞，醫院一床難求，暴露全台護理人力嚴重短缺。根據1111人力銀行調查，95.4%護理人員認為醫護缺工情況嚴峻，84.5%認為護理人力不足，是導致病患等待時間延長原因，91.4%護理師認為，提高薪資待遇才有助解決護理荒。

立法委員陳菁徽指出，今年護理師離職率高達13％，缺工已是結構性問題。第一線護理師說，執業環境不佳，連中生代護理師都待不下去，離開職場。

台大醫院企業工會顧問、急診護理師郭豐慈說，台灣進入超高齡社會，護理離職人力卻愈來愈多，且不僅年輕世代不願投入第一線臨床工作，許多中生代護理師也離職，離職率不斷提升，所花費的訓練成本增加，中生代離職要如何讓單位維持原先照護人力，都是一大問題。

郭豐慈說，有多名學弟妹離開第一線職場，出國擔任護理師，認為不僅可挑戰自己，也有較好執業環境，「若要留人，必須讓護理師在職涯發展上，獲得合理待遇及環境。」護理人員薪資長期不合理，政府雖祭出獎勵金，但是長期用獎金「補貼」護理師，是否為健康作法，值得探討。

陳菁徽表示，自己接獲許多醫護人員陳情，護理系畢業的新人，加入各式各樣「出國當護理師」交流群組，每個群組動輒上百人，彼此交換心得，「討論要去美國還是澳洲」，國外待遇好，不會動不動有醫療暴力，醫病關係也很和諧。護理荒議題不是今年才發生，應從白班津貼發放、健保點值不打折、醫護工作環境改善等進行改革。

護理人員工作環境經常劍拔弩張，調查顯示，91.1%護理師曾遭受病患及家屬不理性對待，84.8%曾面對謾罵咆哮、53.5%遭遇口頭威脅，高達96%醫護曾在職涯中萌生離職念頭。

郭豐慈表示，去年發生醫師因不願開設巴氏量表事件被毆打，實際上這些暴力案件每天都在急診上演，卻沒被爆出，「息事寧人、以和為貴是台灣文化，但不該建立在醫護委屈的基礎上。」

陳菁徽說，年輕護理畢業生到國外任職的原因，除待遇更好，工作環境也更合理，醫病關係和諧，不會動不動就有醫療暴力，「沒有護理師萬萬不能，護理人力不足惡性循環不趁現在解決，恐無法改變。」將持續倡議推動護理友善職場環境，設法留人。