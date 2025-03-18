越南麻疹疫情較去年嚴峻 旅遊建議提升至第二級「警示」

嘉義市上周新增一例境外移入麻疹確診病例，患者2月中下旬曾赴越南旅遊。疾管署發言人曾淑慧指出，東南亞如越南、菲律賓等地，麻疹疫情較嚴重，其中越南病例數更是去年同期的兩倍，疾管署上月已將越南的旅遊建議等級提高到「第二級：警示」。

嘉義市新增一名麻疹個案，2月19至23日參加旅行團到越南旅遊，12日發燒身體不適至陽明醫院，3月10至3月12日可傳染期活動足跡，包含張百欽家庭醫學科診所、邱晉陽診所、陽明醫院，衛生局初步匡列個案活動地接觸者約57人，目前皆無不適症狀。

曾淑慧表示，越南今年約有4萬多例麻疹疑似病例，個確診個案三千多個，為去年同期兩倍，原因在於疫苗接種率低，某些地方甚至僅40%。疾管署已在機場等地揭露訊息，也提醒台商跟觀光客，2月3日把越南旅遊警示提升到第二級:警示（Alert），加強預警。其餘旅遊建議等級第二級警示地區，包含泰國、葉門、巴基斯坦、印度。

麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等，與感冒症狀相似。如出現前述疑似症狀，旅客入境時，請主動洽機場檢疫人員評估及協助；返國後，3周內如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史，以及時診斷及啟動防疫措施。

●國際旅遊疫情建議等級

第一級：注意（Watch），提醒注意，提醒遵守當地的一般預防措施。

第二級：警示（Alert），加強預警，對當地採取加強防護。

第三級：警告（Warning），避免至當地所有非必要旅遊。