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兒少遭精神不當對待 家扶調查：3成6曾想不開

中央社／ 台北18日電

家長管教小孩若涉及不當對待恐影響兒少身心，家扶基金會近日調查兒少時期受教養情形，發現有3成5兒少有受精神不當對待疑慮，更有約3成6曾想不開，呼籲家長正向傳達愛。

家扶基金會今天舉行「用愛包圍」記者會，公布「兒少時期受教養情形調查」，也邀請明星林心如代言家扶「用愛包圍」呼籲家長適當管教。

家扶表示，根據衛生福利部統計，近年兒少受「精神不當對待」佔比約5%，以行為包含忽視、恐嚇、隔離、貶損、誘導偏差、目睹暴力等樣態來看常見並不陌生，而當伴隨其他類型暴力出現，或因無外顯傷勢，就難立即發現。

而根據家扶兒少時期受教養情形調查顯示，有近9成家長曾以負向行為對待孩子，佔比依序為57.7%「在孩子面前與他人爭吵」、55.6%「忙碌自己的事情，不會注意或回應孩子」、55.3%「表現出討厭孩子的行為或表情」、42.0%「期望孩子難以達成的目標」，上述行為也與兒少表達經常受家長負向對待行為較高佔比者相似，且反覆的發生頻率都有傷害兒少心理的疑慮。

令人難過的是，家扶調查顯示，有35.5%兒少有受精神不當對待疑慮，進一步了解這些兒少，有47.8%在近一週內自覺有「憂鬱」的情形、57.6%會「睡不好」，甚至有35.9%曾感到「想不開，甚至想死」。

家扶「兒少時期受教養情形調查」調查時間為去年11月19日至12月22日，調查對象為9歲至未滿18歲兒少以及18歲以上成人，採網路填答方式，回有效問卷共3677份，9歲至未滿18歲兒少2675份，18歲以上成人1002份（其中693名有教養兒少經驗）。

露露媽媽獨力扶養兩個兒子，經濟及育兒壓力頗大，曾因不知如何引導孩子行為與情緒，而多用負向言語來管教，參與親職課程時，才覺察自己承襲過往被教養的方式而懊悔愧疚，後來透過教養技巧練習等，現在管教時已能先觀察自己情緒狀態，教養子女用增強肯定優勢與理性引導改善的策略，幾經嘗試拉近與孩子的距離，享受親子好時光也漸增。

家扶表示，調查顯示，兒少時期有受精神不當對待疑慮的家長，在教養子女上有精神不當對待行為的疑慮也較高，原生家庭對待與互動經驗影響日後為人父母對待子女方式甚深，能覺察並轉化過往經驗的影響，是父母教養子女的重要課題與挑戰。

家扶基金會董事長劉邦富表示，家扶基金會致力於兒少保護服務已邁入第38年，每年陪伴約3000戶家庭、超過4000名兒少，邀請大家響應支持家扶「用愛包圍」計畫，推動追蹤輔導、心理創傷復原及兒少保護預防服務，募款目標為新台幣3000萬元。

子女 家扶基金會 父母

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