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馬來西亞藝術家進駐雲林故事館 用字典創異獸說書

中央社／ 雲林縣18日電

馬來西亞藝術家劉啟輝、黃秀娟從15日進駐雲林故事館，他們與民眾分享新書「馬來西亞山海經」，並開設工作坊，教大家用二手漢字字典製作獨一無二的異獸說故事。

劉啟輝1999年與黃秀娟共同創辦擺渡人藝術空間，除了教學外，他們也熱衷於採集馬來西亞自然生態及地方故事，並通過視覺藝術推動社區發展。日前受雲林故事館邀約進駐，2人將在雲林故事館和二崙故事屋開設工作坊、策展，與民眾分享新書，帶領大家認識馬來西亞文化。

劉啟輝和黃秀娟此行還有另一個任務，要教大家用二手漢字字典製作獨一無二的異獸，並創作出獨特的故事。

雲林故事館創辦人唐麗芳接受媒體訪問指出，現在手機上網搜尋相當方便，使用字典的頻率降低許多，用二手字典創作除了落實永續環保利用精神外，更是能形塑行動故事館，帶領民眾發想截然不同的在地故事，達到共創、共享、共好的目標。

劉啟輝細述與雲林故事館的緣分從2011年起，雙方互訪並為對方創作繪本，雲林故事館針對馬來西亞文化出版「走讀馬來西亞」，而劉啟輝團隊也出版「雲林山海經」，還依據雲林20鄉鎮的輪廓繪製20隻異獸。

劉啟輝說，團隊花19年走遍馬來西亞13州，配合當地神話故事，再融合該州地圖外型共創造出67隻專屬於馬國的異獸，出版「馬來西亞山海經」，此行將與民眾分享新書，透過書籍爬梳馬來西亞歷史，以淺顯易懂的方式了解各地不同神話、文化故事。

雲林故事館目前召募有意願創作的民眾及募集二手字典，異獸成品將在故事館展示，歡迎民眾共襄盛舉。

團隊 雲林 馬來西亞

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