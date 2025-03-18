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台鐵觀光列車海風號 4月起改行駛南港宜蘭間

中央社／ 台北18日電
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。聯合報系記者林澔一／攝影
台鐵公司繼去年12月推出觀光列車「海風號」冬季路線後，再推出南港往返宜蘭的夏季新路線，沿途停靠猴桐、頭城、大里車站，並搭配海風號限定甜點，今天開賣、4月12日首航。聯合報系記者林澔一／攝影

台鐵去年12月推出的觀光列車海風號受到不少旅客喜愛，台鐵今天說，4月起將改行駛南港到宜蘭間，並搭配全新菜單，要帶旅客欣賞壯麗的東北角海岸線風景。

台鐵公司今天在例行記者會中表示，去年12月起推出的觀光列車海風號首季行駛新竹至台中區間，為滿足旅客對於鐵道旅遊的熱切期盼，台鐵再度攜手雄獅旅行社打造全新行程。

台鐵指出，4月起海風號將改行駛南港到宜蘭間，要帶領旅客穿越東北角壯麗的海岸線，沿途停靠猴硐、頭城、大里車站。

雄獅旅遊指出，4月的海風號也邀請台北知名排隊名店及米其林星廚指定烘焙坊「月.烘焙工作室MoonBaking Studio」，運用海洋元素及沿線食材為海風號特製專屬甜點。

雄獅旅遊說，將安排旅客沿途探索海線獨具特色的地方車站與風景，如頭城車站帶領旅客走入地方小鎮，漫步百年古蹟十三行街屋，並前往當地重要信仰中心媽祖廟慶元宮誠心參拜。

大里車站是距離大海最近的車站，搭配台鐵預計於4月底完工的全新步道，下車步行2分鐘即可抵達海邊，迎著海風欣賞壯麗的太平洋美景；猴硐車站，由在地專業導覽老師帶領探索台灣礦業歷史，並一覽完整保存的礦產文物。

台鐵說，希望透過觀光列車，推廣台灣鐵道旅遊文化，吸引更多國內外旅客體驗台灣山海人文之美。

台鐵 觀光列車

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