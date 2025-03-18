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立委關注水價調漲 卓揆：時機未定

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「盼調整水價以鼓勵節約水資源，但還不確定何時調整！」行政院長卓榮泰18日面對藍委張嘉郡質詢，詢問是否會調整水價時如此回覆。但張嘉郡質疑，水電雙漲恐衝擊民生，卓榮泰回應說，當然希望能降低衝擊，不要一次造成大家在心理與財務上太多負擔。

水價30年沒漲

立法院會18日進行施政總質詢，張嘉郡在質詢時，關心水電雙漲恐衝擊民生，詢問漲電價是否勢在必行？卓榮泰回應表示，電價審議委員會會蒐集各方資料，包括社會、民生、台電財務狀況去討論。他強調，政府會考慮成本反映、市場與民生穩定、使用者付費與節約能源等因素，但如何調整尚未定案。

「水電雙漲恐對小家庭造成嚴重衝擊！」張嘉郡指出，水費是否也有可能漲價？卓榮泰則說，水價幾乎30年沒調漲，現在水價非常低，一方面要鼓勵大家節約珍惜水資源，也要反映每一度水處理的成本，合理調整是在考慮當中，時機還沒決定。

調漲水電恐下台？

張嘉郡表示，水電雙漲衝擊不只民生，依慣例閣員年中可能異動，調漲民生費用可能成為經濟部長郭智輝要扛下的責任，搞不好會成為「畢業理由」。卓榮泰說，政府會非常審慎觀察民生穩定，他不期待郭智輝只是水電部長，而是掌握國家經濟的經濟部長，這才是他的正職。

國民黨立委黃健豪也在質詢時，關心台水虧損以及是否調整水價的議題，郭智輝則說，因為台水要維持讓民眾喝好水，因此成本增高，而現在的水價確實是偏低。卓榮泰則補充說，若合理的調整，對員工士氣及鼓勵大家節約用水，應該有正面作用。

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