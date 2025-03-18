快訊

民調／台灣政局動盪！逾半國人認內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

網路瘋傳自製蒸鼻器出事了 嬰兒多處燙傷醫呼籲用安全方法

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院最近收治一名剛滿月的嬰兒，因家長誤信短影音教學使用「自製蒸鼻器」舒緩鼻塞，導致嬰兒下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院最近收治一名剛滿月的嬰兒，因家長誤信短影音教學使用「自製蒸鼻器」舒緩鼻塞，導致嬰兒下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。圖／新竹台大分院提供

近來網路瘋傳「自製蒸鼻器」短影音，將熱水裝進保溫杯，放上濕紙巾就能吸入水蒸氣舒緩幼兒鼻塞，新竹台大分院最近收治一名剛滿月的嬰兒，因家長誤信短影音教學使用「自製蒸鼻器」舒緩鼻塞，導致嬰兒下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。

新竹台大分院小兒部暨兒少保護中心醫師徐瑋襄指出，最近醫院收治一名剛滿月的嬰兒，因下巴、脖子、肩膀多處燙傷住院治療。據家長指出，是因為在網路上看到「利用保溫瓶裝熱水，讓嬰兒吸入蒸氣緩解鼻塞」的方法，過程中不慎讓熱水潑灑，導致燙傷。

徐瑋襄表示，蒸氣來自100°C的熱水，若操作不慎，不僅可能造成皮膚燙傷，還可能刺激嬰兒鼻黏膜，反而加重不適。因此，家長若想幫助孩子舒緩症狀，應諮詢醫師，選擇安全合適的方法，如醫療器材許可的噴霧治療機，以降低風險。

徐瑋襄說明，若嬰兒因感冒出現鼻塞，家長可透過幾種簡單方式來改善，例如使用加濕器提升室內濕度，或於孩童無法接觸的位置，置放一杯溫水增加空氣中的水分；或是在醫師指導下使用經衛生福利部食品藥物管理署認證、標有衛署醫器製字號的噴霧器，以安全的方式幫助嬰兒舒緩不適。

此外，也可輕拍兩側背部肩胛骨下方幫助痰液排出，讓呼吸更順暢。徐瑋襄提醒，家長的細心照護是嬰幼兒健康的重要關鍵，選擇正確安全的方法，才能有效幫助孩子度過不適期，同時避免潛在風險。

徐瑋襄說，燒燙傷是嬰幼兒最常見的家庭意外之一，新竹台大分院過去一年曾收治多起類似案例，包括孩童在玩耍時誤觸快煮壺、打翻裝有熱湯的碗，或是不小心開啟飲水機熱水開關等情況。這些燙傷往往影響範圍較大，傷口需要長時間換藥，嚴重者甚至須進行手術清創，對幼童的身心都是極大負擔。

醫師提醒，家長可透過調整居家環境來降低風險，例如將快煮壺、熱水瓶放在孩童無法觸及的地方，並為飲水機加裝安全鎖，以確保幼童的安全。

嬰兒 新竹 醫師

延伸閱讀

鬧內鬨？大新竹4罷團周五大會師 柯建銘：部分團體不要再招搖撞騙

5歲童跌進滾湯鵝肉湯...彰化法院判處臨時照顧者者3月徒刑和賠償

地表最美孕婦！石原聰美「側身巨肚入鏡」網友才發現懷孕　超緊緻下巴線條女神美出新高度

新竹男酗酒家暴 將飯抹孩子臉上害精神崩潰 母休夫獲准

相關新聞

台鐵員工酒後欲搭車 竟害2同事從樓梯摔落月台受傷送醫

台鐵員工喝醉鬧車站？一名酒醉台鐵員工昨晚間欲在台北車站搭車，由於酒意甚重無法正常行走，台鐵保全和嚮導協助攙扶，卻因重心不...

台鐵觀光列車海風號 4月起改行駛南港宜蘭間

台鐵去年12月推出的觀光列車海風號受到不少旅客喜愛，台鐵今天說，4月起將改行駛南港到宜蘭間，並搭配全新菜單，要帶旅客欣賞...

腹瀉就診人次連3降...仍為5年同期新高 諾羅病毒最多

腹瀉疫情連續三周下降，但仍為近5年最高。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上周門急診就診為21萬1256人次，比起前一周下...

家寧稱與Andy領同月薪 律師揪3操作疑點：恐怕很難順利切割

百萬YouTuber「眾量級」的Andy老師和前女友家寧去年10月宣布分手，Andy也在本（3）月11日對家寧一家提出8大指控。家寧今（18日）發4點聲明，強調與Andy一樣都是每月領相同薪資及獎金。對此，律師王至德PO文表示，家寧的個人聲明稿有3點讓人難以理解，希望可以透過拍影片說明清楚，「不然可能很難順利切割」。

家扶調查：逾3成5兒少疑受精神不當對待 傷害黑數須重視

家扶基金會「兒少時期受教養情形調查」指出，近9成家長曾以負向行為對待孩子，反覆發生有傷害兒少心理的疑慮。調查也顯示，35...

北榮大師講堂「機殼一姐」分享 陳美琪：善念起 貴人現

台北榮總大師講堂今邀請勤誠興業董事長暨創辦人陳美琪主講「善念起 貴人現」。陳美琪是一位從雲林斗六北上求學、工作、創業的現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。