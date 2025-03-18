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台南國美館籌備處 以南美館2館為基地

中央社／ 台北18日電

台南國家美術館籌備處將在3月25日揭牌，以17人四級機構組織運作。藝發司長周雅菁表示，將以台南市美術館2館為基地，與台南市美術館2館並行運作，不論人事、預算、財務、藏品皆各自掌理。

文化部藝術發展司長周雅菁接受媒體訪問時表示，籌備處未來將以籌設成立台南國家美術館相關作業，辦理前輩藝術家作品捐贈，還有近現代美術作品的蒐集、研究、典藏、修復及展示推廣，以及館舍維護、專業設施的採購及監督、台南國美館籌設的總體規劃等事宜。

台南國美館籌備處今年原定有新台幣8千萬元預算，立法院預算刪減後為7千萬元。在擴充典藏上，文化部政務次長李靜慧表示，除已先拜訪多名前輩藝術家親屬表達意願，初期規劃以策展方式蒐羅典藏，目前1895至1960年的作品，現在收藏在史博館、台史博等，未來隨策展議題可以逐一調動、移轉典藏。

李靜慧接受媒體訪問時表示，以即將開展的「福爾摩沙時代—台灣近現代美術館的知識啟蒙」為例，許多展品便來自台中國美館，「未來除捐贈外，會以文化部轄下美術館、博物館為範圍，建構典藏，而南美館2館本身建築就含有庫房，現今還為南美館所用，預計也將在籌備期間陸續挪出、交接。」

李靜慧說，在策展上，籌備處第一年，南國美仍會委託由南美館策展，如「福爾摩沙時代—台灣近現代美術館的知識啟蒙」展，預估第2年便可自行策展。

文化部自民國107年6月起，便開始邀請學者、專家及前輩藝術家後代，就籌備近現代美術館事項進行討論。在民國109年間共召開7次內部、外部會議，並在113年陸續召開諮詢會議，在30餘名藝術史專家學者意見下，確認台灣應成立一座專責台灣藝術史的國家美術館。107年文化部曾與台中市政府簽署合作意向書，將台中州廳規劃為台灣近現代美術專屬展場，後因台中市府於109年2月表明不支持而破局。

台南市議會在111年提案建議將南美館升格為國家級美術館，台南市政府也積極表達合作意願，南美館董事會在113年4月表達樂意配合政策，南市府便在113年8月2日發函給文化部，同意無償撥用南美館2館，文化部後在113年9月10日函報行政院審查籌設資料。

文化部政務次長王時思表示，過去不論是故宮、台中國美館或是史博館，基本上都是綜合型博物館，有典藏就評估收進來，現在對於台灣自身文化與歷史的轉身自我審視的這份企圖心，是民主化之後逐漸萌芽出來的，「南國美的誕生是台灣對於自身藝術史自我詮釋的轉身象徵，深具意義。」

台南 文化部 美術館

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