免費飲料、送90天無限加麵卡！大師兄銷魂麵舖插旗左營

連鎖麵舖「大師兄銷魂麵舖」繼在高雄布局SKM及夢時代後，睽違近2年，又將於3月20日進駐左營環球購物中心，成為全台第18間分店。為慶祝新店開幕，可享免費贈送飲料，參與社群任務，還有機會獲得「90天無限加麵卡」。

2017年發跡的大師兄銷魂麵舖，主打添加靈魂辣油的特色拌麵，獲得許多消費者青睞。全新開幕的大師兄銷魂麵舖18號店「左營環球店」，位於新左營車站的環球購物中心，店內延續清新風格的木質調裝潢風格，提供多種套餐，包括麻辣牛肉片銷魂面、清燉半菜半肉銷魂麵等多種組合，每套288～298元不等。

為慶祝新店登場，3月20日至3月31日期間，憑此區間的台鐵、高鐵票券，消費套餐即享「飲品任選」，每份套餐限用一次。活動期間內，參與社群任務，即可獲得「90天無限加麵卡」一張，每日限量30張。除此之外，大師兄銷魂麵舖近日也新推出即食商品「古法紅蔥頭肉燥風味拌麵」，讓民眾在家中也能品嚐復古滋味。