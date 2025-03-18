照顧小孩易有情緒 藝人林心如籲溫柔以待

藝人林心如18日身穿家扶基金會白色長袖、藍色高腰牛仔褲，呼籲家長要耐心管教小孩！被問到管教女兒的經驗，林心如笑說，有時候容易因為瑣事想發火，但後來想想小孩情緒容易受到影響，長大也會有陰影，因此會以溝通的方式教養小孩。家扶基金會提醒，對小孩辱罵、冷落也是虐待，盼家長盡量避免。

9成家長負面管教

「父母要學習更友善對待小孩！」家扶基金會表示，雖然衛福部統計兒少遭受「精神不當對待」比例僅5%，但相關狀況不容易舉報或察覺，且精神暴力也會衍生出肢體與性暴力，需積極預防。經家扶調查發現，35.5%兒少疑似遭受精神不當對待、57.6%會因此睡不好，還有35.9%表示想不開。

基金會指出，雖然75%家長知道這些行為是不合適的，但仍有9成家長曾以負向行為對待小孩，其中最明顯是57.7%「在孩子面前與他人爭吵」，還有55.6%「期望孩子達成難以達成的目標」，55.3%「表現出討厭孩子的行為或表情」。接受輔導的單親媽媽露露就分享說，自己有潔癖、又獨自撫育2個兒子，小孩將家裡弄很亂時，就曾容易用負面的語言管教。

要對小孩有同理心

露露媽媽笑說，透過上課，如今照顧小孩是可以先覺察自己的情緒，避免將負面情緒灌輸給小孩，否則小孩長大以後，也有很高機率會對自己的後代一樣兇。林心如回憶自己帶女兒的歷程說，在女兒1到3歲時，可能她還無法理解父母說的話時，就會不小心吼小孩，但在照顧過程中也慢慢理解到「她只是個孩子。」

「父母對小孩要更有同理心！」林心如鼓勵民眾，要做小孩最好的朋友，多用鼓勵的方式進行教養。她也舉例說，會在女兒睡前跟她小聊一下，談到當天發生的事情、哪邊可以做更好，並詢問女兒有沒有事情想跟她說等等，讓小孩不只與父母更親近，若在外面有遇到霸凌也更願意說，讓家長更能了解小孩的狀況。



況。

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