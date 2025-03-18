全家迎「世界關燈日」！攜9大關係企業響應3/22關燈一小時 再推智能減碳解方

節能減碳為全球課題，全家便利商店已連續3年響應全球最大自發性公益減碳「Earth Hour地球一小時」關燈活動，「全家」為Earth Hour官方授權單位歐萊德唯一合作倡議夥伴，今年號召全家國際餐飲、2大鮮食廠、7大物流廠等關係企業，於本周六3月22日晚間8點30分關閉招牌燈1小時，預估可節省達5,100度電、約2528公斤碳排，相當於210顆樹木一年的吸碳量，並將持續運用智能減碳落實日常永續影響力，積極對應SDGs13氣候行動目標。

全家便利商店王智正副營運長表示，「全家」於去年底提前完成全店溫室氣體盤查，其中冷凍冷藏設備佔店舖耗能比率達65%，近年4,300家店舖持續佈建AIoT能源管理系統，每年約可省下350萬度電，今年節能減碳機能將加速推動，一為擴大「動態除霜」機能為新開店標準配備，二為首創導入「ATS智慧溫度調控」，皆能有效減少冷凍冷藏設備耗電量；三為綠能應用達千店目標。

為鼓勵消費者響應永續生活，即日起至3月22日使用全盈+PAY到「全家」購買指定永續商品，將加碼贈585g減碳紀錄至減碳贏家帳戶；即日起至3月28日參與「全家」官方FB粉絲團「全家在這里」關燈節能貼文活動，留言就有機會獲得500元，邀請消費者一起永續行動+1。

根據「全家」溫室氣體盤查結果顯示，冷凍及冷藏設備為店舖設備最大耗電來源，占比高達65%，為幫助店舖有效節能，「全家」將於全台4,300間店陸續佈建AIoT能源管理系統，並於今年起擴大「動態除霜」功能為新開店舖標配措施，同時首創導入「ATS智慧溫度調控」等智能節電方案，加速提升店舖節能效益。「動態除霜」取代過往冷凍設備固定時段除霜機制，調整為AIoT系統自動偵測設備結霜狀況，並於需除霜時自主啟動除霜機能，目前已運用於1,600台以上冷凍設備，每年可減少近150萬度電；同時，過往冷藏及冷凍櫃因頻繁開關造成溫度流失，壓縮機需不斷重新啟動運轉，透過ATS智慧溫度調控設定，感測設備升高至一定溫度方啟動壓縮機運轉，降低壓縮機運轉率，可減少約10%用電量，目前積極持續擴大導入。