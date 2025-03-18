兒科醫學會喊提高兒童公費疫苗處置費 疾管署回應研議

兒科醫學會日前發文呼籲疾管署調升兒童公費疫苗處置，目前僅有100元。疾管署發言人曾淑慧指出，理解兒科醫學會訴求，疾管署正在評估物價指數、醫療院所人事成本等因素研議，有初步結果會跟外界報告。

兒科醫學會發文給疾病管制署表示，兒童接種疫苗需要向家長詳細解釋宣導，特別是兒童無法清楚表達不適症狀跟程度，診療、注射時常有哭鬧，耗時比一般看診需要更多人力跟時間，從掛號、量體問到注射疫苗離開醫院等流程，至少耗費30分鐘。

兒科醫學會在2014年提出疫苗處置成本分析，獲得衛福部回應在3年後提出階段性補助，2018年全面補助每劑100元，但仍低成本，近年少子化、通膨、人事水電成本大增，多面向影響兒童醫療保健執業成本，希望疾管署調查全球各國疫苗處置費給付，以合理調高疫苗處置費。

曾淑慧表示，我們合約疫苗接種醫療院所約4500家，感謝這些醫事人員幫助，讓我國兒童疫苗接種率維持九成五，特別是像先前麻疹疫情時，因為有高接種率所有社區不容易發生麻疹疫苗。

曾淑慧說，2018年起疾管署全面提供給醫療院所接種公費疫苗的處置費，包含兒童的九種疫苗共16劑，以及流感疫苗跟年長者的肺炎鏈球菌等，還有近期新增的新冠疫苗、M痘疫苗等。

疫苗處置費是從疫苗基金支應，曾淑慧指出，每年挹注處置費約10至20億元，疾管署會評估物價指數，以及醫院增加的人事成本等綜合評估，也會考量疫苗基金預算，研議提高處置費。若有初步結果會再跟外界報告。