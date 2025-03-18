台鐵公司首年大虧、頻出包 要求考成列甲等…交部將檢視

交通部近期將向國發會提報所屬國營事業經營成效，去年元旦掛牌的台鐵公司大虧又頻出包，但要求交通部要爭取考成列甲等。交通部將開會檢視台鐵的主張是否合理。

台鐵已公布的去年虧損達新台幣137.9億元，為史上新高；不過，台鐵向交通部提出公司背負的政策負擔近200億元，扣除政策負擔，台鐵有賺錢。

台鐵已向交通部提出要求，向國家發展委員會爭取公司考成列甲等。

台鐵的要求令交通部頭痛，交通部官員說，因為去年台鐵行車事故太多，又頻傳出軌，就算交通部認定台鐵考成可列甲等，國發會也不見得買單，因為目前看來多起出包都是人為，一定會被扣分。

交通部統計，台鐵113年的行車事故1009件，是23年來，首次突破千件，若與公司化前1年相比，多了232件。

台鐵去年有2起出軌事件正由國家運輸安全調查委員會調查中，包括：113年2月12日，1列由八斗子站開往菁桐站的區間車，在嶺腳站發生第3車廂出軌；113年6月21日，1列新自強號在花蓮路段撞及軌道上土石流，造成9人受傷。

台鐵去年還有2起事故，去年12月19日上午，台鐵潮州基地乙調車機將1列EM3000新自強號推進整備線例行檢修時，列車撞上止衝擋，車頭鼻頭蓋破損；當天下午1列EMU900區間車進花蓮站機務段內洗車線時也撞上止衝擋，車頭前端受損及車軸出軌。

台鐵自評考成可列甲等的理由，去年4月3日花蓮大地震的天災影響時間長，造成營運收入不理想，且票價還未調漲，另原本有些租金收入，移給鐵道局當償債基金，加上配合轉型公司的規費支出，排除政策負擔，台鐵應該有賺錢。

不過，根據了解，交通部會計部門不同意花蓮地震損失全列政策因素，因為當時政府有補助台鐵。

另外，台鐵除要求考成列甲等（獎金上限2個月），也要求交通部同意發放最高2.4個月績效獎金，也就是員工最高可領4.4個月獎金。

交通部近期將開會，一一檢視台鐵主張113年公司考成及績效都是最優的表現是否合理。