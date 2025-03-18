醫院個別總額保障未納罕病 病團憂「罕病人球」恐再現

衛福部健保署日前拋出全台執行醫院個別總額，要求醫院限制醫療服務量，第二季開始要在全台推行，台北區拍板保障項目，卻隻字未見罕見疾病，與官方日前排除「急重難罕」承諾不同。罕見疾病基金會對此表達擔憂，並呼籲應將罕病相關診療費用列於個別總額外，醫院做愈多獲得愈多補助，才能展現國家對弱勢族群、健康平權重視。

「罕病患者多於醫學中心就診，而新制對於服務量高的醫學中心首當其衝，當醫療過度成長會有『斷頭』壓力，是否實施門診減量後，手術之後回診掛不了號？」罕病基金會執行長陳冠如說，健保署長石崇良日前表示，要嚴格要求醫學中心營收門診占比低於55%，但很多罕病病人的治療都在門診進行，包含價格昂貴的酵素治療，恐因限制門診比例而影響其治療權利。

陳冠如表示，罕見疾病藥物具藥價高、藥價差小、用藥人數少特性，是難以改變事實，如沒有特殊的保護措施、合理配套政策，則病患權益永遠在利潤導向思維下被犧牲，健保署與醫界達成共識，將分娩、ICU重症、心肌梗塞腦中風等急症、1歲以下幼童、癌症等特定對象排除列計，不設上限並保障點值一點一元，「這當中卻未見罕見疾病，罕病的保障在哪？實在令人擔憂！」

2002年健保總額制度全面實施，上路之初就有急重症患者遭醫院排擠，高雪氏症、法布瑞氏症、黏多醣症患者，因使用費用高昂的酵素治療，病患就診被醫院高層關注，指示或暗示拒收患者，限制開藥，形成醫療人球。為避免急重症患者遭受排擠，2003年健保署宣布，重症、藥品及藥事服務等，保障點值並預先扣除，不受點值浮動影響支付金額，爭議暫時平息。

2004年政策無預警轉彎，除品質保證保留款、B型及C型肝炎治療試辦計畫、門診洗腎、一般門住診服務藥品等，其餘歸入點值浮動計算範圍，對罕見疾病衝擊再次上演。陳冠如說，醫師因醫院配額用盡無法開藥，醫院要求醫師罕病用藥零成長，凸顯罕見疾病藥價高且人數少，醫院不願其佔用總額，轉將配額用至其他高利潤診療項目，殷鑑不遠，健保個別總額實施，病患很擔心又淪為人球。

此外，醫院評鑑評量項目中，有關罕病僅列出「訂定院內罕見疾病個案通報標準作業流程，並指定專責人員落實執行。」在兒童醫學中心評量項目，則將重、難症醫療服務，包括罕病在內各項醫療服務列為評量項目。不過，上述2項均為試評，未列入正式評鑑成績，陳冠如表示，難保大醫院不會犧牲「難治」、治療昂貴又回診需求高的罕病病患，盼納入正式評鑑項目。