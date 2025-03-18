4月8日起長者、免疫不全者間隔半年 可打第二劑JN.1新冠疫苗

目前新冠疫情處在低點，但考量高風險族群感染後容易發生重症、死亡，疾管署4月8日起提供65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，再增加接種1劑JN.1 新冠疫苗，與前1劑間隔至少6個月（180天），即可接種。

新冠病毒傳播風險仍持續，自2024年10月1日起JN.1疫苗開打以來，達96%以上的新冠併發重症本土及死亡病例皆未接種JN.1疫苗。疫情中心副主任李佳琳說，其上周新增6例新冠併發重症本土病例，及1例死亡病例為65歲以上長者並有接種JN.1疫苗。國內近四周本土病例新冠變異株檢出以XEC為主，其次依序為JN.1、LP.8.1等。

李佳琳表示，上全球新冠病毒陽性率呈下降趨勢，非洲區近期上升，其他地區則呈下降趨勢；全球主要流行變異株為XEC，另變異株LP.8.1占比亦上升。

由於接種JN.1疫苗可有效提升對主流病毒株的免疫保護力，並且疫苗保護力會隨時間消退。我國公費JN.1 新冠疫苗在去年10月1日起提供民眾接種，因此疾管署參考美國CDC接種建議，並提報衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論後議決議，今年4月8日起提供65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，在與前1劑間隔至少6個月（180天）後，再增加接種1劑。

疾管署發言人曾淑慧指出，出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

JN.1 新冠疫苗截至3月17日已累計接種204.3萬人次，其中Moderna JN.1疫苗累計191.6萬人次，Novavax JN.1疫苗累計12.7萬人次，全國接種率8.6%。

疾管署表示，目前提供的Moderna及Novavax兩種廠牌均安全且可有效對抗目前主流病毒株，如未滿12歲以上未接種JN.1 新冠疫苗者可從兩種廠牌擇一接種，而滿6個月以上至11歲兒童依核准適應症僅限接種Moderna JN.1 新冠疫苗，請民眾依符合之條件儘快完成接種，保護自己也保護家人之健康，共同降低重症和死亡發生風險。