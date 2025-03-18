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氣溫驟降威脅…流感流行期未過 預計3月下旬脫離流行期

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧表示，流感處在臨界值，目前預計在3月下旬脫離流行期，雖處在下降趨勢，但目前擴大公費藥物使用期間到3月底，會再評估是否延長。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧表示，流感處在臨界值，目前預計在3月下旬脫離流行期，雖處在下降趨勢，但目前擴大公費藥物使用期間到3月底，會再評估是否延長。記者李青縈／攝影

原先預估本周有機會脫離流行期的流感，本週持續氣溫驟降下持續威脅。疾管署發言人曾淑慧表示，流感處在臨界值，目前預計在3月下旬脫離流行期，雖處在下降趨勢，但目前擴大公費藥物使用期間到3月底，會再評估是否延長。

上周類流感門急診就診約10萬8千餘人次；依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。上周新增45例重症病例，15例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。

本流感季自2024年10月1日起截至2025年3月17日累計1152例重症病例，1,075例A型H1N1、54例A型H3N2、9例A型未分型、14例B型，年齡層以65歲以上長者為多、占58%；另死亡病例累計254例，分別為243例A型H1N1、8例A型H3N2、3例B型。

國際疫情部分，全球流感近期呈下降趨勢，惟北美洲美國及加拿大疫情仍高於閾值。多數國家流行A型H1N1，美國H3N2及H1N1共同流行，韓國流行B型，歐洲則為H3及B型共同流行。

疾管署已延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年3月31日止，凡經醫師判斷符合使用條件者即可開立，以減少重症與死亡的發生。

疾管署呼籲，目前仍處流感流行期，且本周氣溫驟降，社區流感病毒傳播風險持續，提醒民眾仍須留意有無出現發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等流感常見症狀，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，請儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

死亡 流感病毒 類流感

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