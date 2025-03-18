維護人員安全 我國耗資三千萬首創溫鹽深儀施放系統

作為海洋探測重要工具之一的「溫鹽深儀」，因可擷取海水中重要的海洋環境資料，是海洋研究船不可或缺的設備。但其重達700公斤，採滿水更達1噸重，操作具危險性，過往曾發生船員在布放回收時食指一節被割斷、小腿骨頭斷裂等意外，為此，我國投入約3000萬預算、耗時3年多，打造全台首創的「溫鹽深儀專屬施放系統」。

國科會轄下國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心為提高儀器作業成功率，更維護作業人員安全，建置「溫鹽深儀專屬施放系統」，並於今日宣布該項設備正式啟用，是台灣首度建立並使用溫鹽深儀專屬施放系統進行採樣作業。

國研院長蔡宏營表示，溫鹽深儀與海洋物理、化學、地質等研究息息相關，其可擷取海水中各個水層的水溫、鹽度及其他重要化學參數與海洋環境資料，是重要的海洋探測工具。然而其重量造成的安全問題一直是研究船作業的重要課題。

海洋中心正工程師許家維解釋，溫鹽深儀就像一個巨大鐵球，傳統的施放作業要經由4至5位作業人員手動操作，但因為受海況、風浪影響，每次的施放都會造成大小不一的晃動，且施放處並無護欄，在操作上相當危險。許說，新版的系統改利用吊臂施放，只要有2位人員協助機械操作即可，不只減少設備晃動，也大幅降低的人力的應用。

許家維說，傳統的施放作業耗時5到10分鐘，而「溫鹽深儀專屬施放系統」則可將作業時間壓縮至2分鐘左右，提高作業效率，也可與其他大型探測作業同時併行。新系統耗時3年多建置、測試與修正，第1個測試航點是在小琉球附近的海域進行施放，最遠也曾到帛琉附近。

許家維指出，由海洋中心維運的「勵進」研究船，是提供國內學術界使用最重要的海洋研究船。過去在「勵進」研究船佈放回收溫鹽深儀時，也會影響其他大型設備如震測、岩心、ROV、錨錠等之作業動線及工作時間。然而，使用新的溫鹽深儀專屬施放系統進行溫鹽深儀的佈放與回收時，泊頭（Docking Head）構造會先協助固定溫鹽深儀本體，接著液壓可伸縮吊臂會將溫鹽深儀本體往欲佈放之海面延伸，無需人力帶纜，即可讓溫鹽深儀與船身保持足夠的佈放與回收空間。