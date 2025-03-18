C肝治癒率近99% 國健署：尚有8萬抗體陽性者未二驗

肝病是國病，原因跟慢性B、C型肝炎有關，一旦肝臟反覆發炎，易導致肝硬化及肝癌。台灣目標今年消除C肝，國健署統計，去年已找出國內9成C肝患者，其中98%接受治療，治癒率近99%。不過，目前有逾8萬餘名C肝抗體陽性者尚未接受進一步檢驗，國健署呼籲，C肝抗體陽性者應積極進一步檢查。

衛福部次長周志浩表示，肝是沉默的器官，因為沒有痛覺神經，當出現不舒服的症狀時，往往病情嚴重。要及早找出肝臟疾病，可以透過抽血檢驗是否感染B、C肝炎病毒，國健署從109年9月28日起，放寬B、C型肝炎篩檢，補助年齡為45至79歲民眾（原住民提早至40歲），終身一次。

國健署署長吳昭軍指出，台灣消除C肝的進度已有不錯的成績，截至去年9月30日止，C肝診斷率為90.2%，治癒率更超過98%，已達WHO的金牌標準（診斷率≥90%、治療率≥80%）。他呼籲，自100年至今，尚有8萬餘檢驗陽性但未檢驗病毒量者，應趕快接受檢查，避免慢性發炎而不自知。

吳昭軍強調，全國C肝檢查人數已由100年的85萬人攀升至現在逾700萬人，除了民眾健康意識提升，政府也不斷優化篩檢政策。包括自113年起，將成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢補助金額從200元調升到370元，以提高醫療院所執行篩檢意願。

另外，國健署也「主動出擊」揪出潛在者，透過雲端藥歷B、C肝專區，醫師看診時，系統會即時跳出提示訊息，激勵醫療院所積極追蹤民眾，安排未篩者篩檢以及轉介就醫。另外，針對HIV匿篩者、戒毒者、偏鄉離島居民提供免費快篩，檢測陽性就銜接後續醫療。